banner
Новости Софт 27.04.2026

Spotify наконец добавил в мобильное приложение то, чего пользователи ждали 15 лет

Spotify для мобильных устройств: папки для плейлистов теперь доступны на iOS и Android

Spotify начал постепенное развертывание давно ожидаемой функции: теперь пользователи могут создавать папки для плейлистов и управлять ими прямо в мобильном приложении на iOS и Android. Раньше просматривать папки на смартфоне было можно, но создавать, редактировать или удалять их — нет.


Папки для плейлистов появились в десктопной версии Spotify 15 лет назад. Все это время перенести функцию на мобильные устройства компания не спешила.

Именно этому посвящен один из самых популярных комментариев на Reddit после появления обновления: «Я очень очень давно этого ждал».

Чтобы создать папку, надо нажать кнопку «+» на странице библиотеки, после чего приложение предложит ввести название. Кроме создания новых папок, обновление позволяет перемещать имеющиеся плейлисты между ними — больше не нужно открывать десктопную версию для порядка в библиотеке.

Дополнительно появились две функции.


  1. Первая — воспроизведение всех плейлистов внутри конкретной папки подряд
  2. Вторая — перемешивание всех треков по всей папке одновременно. Обе эти возможности уже давно были доступны в десктопном и веб-клиентах Spotify.

Официального анонса от компании пока нет — обновление заметили пользователи на Reddit. По данным Android Authority, соответствующий код в приложении обнаружили еще в марте 2026 года. Часть пользователей уже видит новую функцию, однако полный rollout еще не завершен.

Этот апдейт выходит на фоне 20-летия Spotify. Платформа запустилась в 2006 году и сейчас насчитывает 290 млн платных подписчиков. Параллельно сервис только что опубликовал рейтинг самых популярных исполнителей, песен и альбомов за всю свою историю. Если папки — это часть юбилейных обновлений, остается надеяться, что очередь дойдет и до других долгожданных фич.

Источник: TechRadar

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить