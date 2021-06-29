Samsung представила One UI Watch — новую ОС для умных часов на базе Google Wear OS

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





28 июня прошел получасовой стрим Samsung на MWC 2021 — на нем, как и предполагалось, не анонсировали ни одного нового устройства, но рассказали о One UI Watch — именно так называется новая ОС на базе Google Wear OS, которая заменит Tizen OS в будущих моделях умных часов компании.

Samsung и Google первоначально анонсировали объединение Tizen и Wear OS в единую платформу на майской конференции Google I/O 2021. Теперь Samsung раскрыла некоторые новые подробности.

Новая ОС называется One UI Watch. Она построена на базе Wear OS и более тесно интегрирована с Android, чем Tizen OS. При установке на смартфон приложения из Play Store, которое имеет отдельную версию для часов, происходит автоматическая установка клиента на часы. Второе преимущество тесной интеграции платформ — бесшовная синхронизация. Например, если на часы отображают точное время для нескольких городов или на смартфоне пользователь заблокировал тот или иной номер, то все эти настройки будут синхронизированы между устройствами.

На One UI Watch будет гораздо больше приложений — в список войдут Strava, Adidas Running, Calm, Spotify, YouTube Music и Google Maps. Samsung заявила, что следующие Galaxy Watch будут выделяться более высокой автономностью, повышенной производительностью и вышеупомянутым обилием приложений.

Среди других отличительных особенностей новой платформы — переработанное меню настроек (как на смартфоне) и инструмент для создания кастомных циферблатов (+ поддержка сторонних).

На вчерашней трансляции также анонсировали следующий Galaxy Unpacked, который пройдет «скоро». Именно там и ожидается анонс Galaxy Watch4, а также новых складных смартфонов — Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. Предыдущие слухи указывали, что мероприятие пройдет в начале августа.

По предварительным данным, в линейку войдут спортивные Galaxy Watch4 Active (обновление Galaxy Watch Active2 2019 года) в двух размерах (40 и 44 мм) и четырех расцветках (черном, зеленом, серебристом и золотистом) и классические Galaxy Watch4 с вращающимся безелем — прямой наследник прошлогодних Galaxy Watch3.