Новости Устройства 22.07.2025 comment views icon

Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки

Google не стал ждать официальной даты презентации Pixel 10 и показал модель Pro на видео.

Внешность смартфонов Google Pixel 10 уже давно не секрет, но компания решила предупредить дальнейшие утечки публикацией официального видео аппарата. Напомним, в новой линейке ожидаются Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro и базовая модель. Они выйдут 20 августа, об этом компания тоже сообщила официально.

Короткий тизер проводит зрителя от числа 10, которое трансформируется в островок камеры, а затем и во весь аппарат Pixel 10 Pro. В результате можно полностью увидеть заднюю панель с блестящей буквой G и левую сторону, с кнопками питания и громкости. На видео телефон представлен в сером цвете.

На странице с видео Pixel 10 Pro в Google Store (недоступна из Украины) нет никаких деталей о смартфоне. Но указано, что пользователи магазина, которые подпишутся на маркетинговые электронные письма от Google до 19 августа, «получат эксклюзивное предложение для использования с телефонами серии Pixel 10».

Инсайдеры и информаторы не могут ждать спокойно, и поэтому предоставили еще больше изображений новых телефонов Google. Сайт Android Headlines эксклюзивно получил официальные, по его словам, рендеры Pixel 10 в четырех цветах, которые кажутся довольно интересными. Два из них даже могут составить флаг Украины.

Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень
Цвета Google Pixel 10 / Android Headlines

Новые цвета называются Obsidian, Indigo, Frost и Limoncello. В глаза сразу бросается лимонный, который кажется желтым с нотками зеленого, и ярко-голубой «индиго». Также сайт обращает внимание на детали камер Pixel 10. Блок камер кажется больше, но сайт утверждает, что это из-за большего стекла и добавления телеобъектива в комплект.

Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень
Сравнение Pixel 9 и Pixel 10 / Android Headlines

10,8 МП телеобъектив станет третьей камерой аппарата — он такой же, как на Pixel 9 Pro Fold. Сами же камеры станут физически меньше, в отличие от моделей Pro. Pixel 10 получит основной датчик на 48 МП и 12 МП сверхширокоугольник из Pixel 9a. Издание отмечает, что характеристики этих двух камер кажутся даунгрейдом по сравнению с предшественником. В связи с этим возникает вопрос относительно судьбы 10a в линейке.

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