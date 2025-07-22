Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки

Google не стал ждать официальной даты презентации Pixel 10 и показал модель Pro на видео.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Внешность смартфонов Google Pixel 10 уже давно не секрет, но компания решила предупредить дальнейшие утечки публикацией официального видео аппарата. Напомним, в новой линейке ожидаются Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro и базовая модель. Они выйдут 20 августа, об этом компания тоже сообщила официально.

Короткий тизер проводит зрителя от числа 10, которое трансформируется в островок камеры, а затем и во весь аппарат Pixel 10 Pro. В результате можно полностью увидеть заднюю панель с блестящей буквой G и левую сторону, с кнопками питания и громкости. На видео телефон представлен в сером цвете.

На странице с видео Pixel 10 Pro в Google Store (недоступна из Украины) нет никаких деталей о смартфоне. Но указано, что пользователи магазина, которые подпишутся на маркетинговые электронные письма от Google до 19 августа, «получат эксклюзивное предложение для использования с телефонами серии Pixel 10».

Инсайдеры и информаторы не могут ждать спокойно, и поэтому предоставили еще больше изображений новых телефонов Google. Сайт Android Headlines эксклюзивно получил официальные, по его словам, рендеры Pixel 10 в четырех цветах, которые кажутся довольно интересными. Два из них даже могут составить флаг Украины.

Новые цвета называются Obsidian, Indigo, Frost и Limoncello. В глаза сразу бросается лимонный, который кажется желтым с нотками зеленого, и ярко-голубой «индиго». Также сайт обращает внимание на детали камер Pixel 10. Блок камер кажется больше, но сайт утверждает, что это из-за большего стекла и добавления телеобъектива в комплект.

10,8 МП телеобъектив станет третьей камерой аппарата — он такой же, как на Pixel 9 Pro Fold. Сами же камеры станут физически меньше, в отличие от моделей Pro. Pixel 10 получит основной датчик на 48 МП и 12 МП сверхширокоугольник из Pixel 9a. Издание отмечает, что характеристики этих двух камер кажутся даунгрейдом по сравнению с предшественником. В связи с этим возникает вопрос относительно судьбы 10a в линейке.