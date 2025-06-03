Новости Устройства 03.06.2025 в 13:23 comment views icon

Фото включенного Google Pixel 10 Pro — характеристики Tensor G5, экзотическая версия Android 16

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Андрій Русанов

Автор сайта

Фото включенного Google Pixel 10 Pro — характеристики Tensor G5, экзотическая версия Android 16

Ранний прототип DVT1.0 Google Pixel 10 Pro «засветился» в китайской социальной сети. Кроме внешности, можно увидеть несколько экранов операционной системы и данные процессора.

Аккаунт Telegram Mystic Leaks сохранил и обнародовал изображение. Автор поста отмечает ошибки в информации операционной системы относительно процессора — известно, что он изготовлен по техпроцессу 3 нм, а не 5 нм. Ранее телефон можно было увидеть во время съемки рекламного ролика в Канаде.

Процессор Tensor G5 обозначен на фото кодовым названием blazer. Он состоит из 2 ядер Cortex-A520, блока 2x Cortex-A725, 3x Cortex-A725 и 1x Cortex-X4. Телефон имеет 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель данных, на него установлена версия Android 16, отличная от недавней QPR1.

Внешность смартфона не слишком отличается от дизайна предшественника, на кадрах можно увидеть несколько незначительных отличий. В частности, защитное стекло над блоком камер расположено ближе к краю, а металлическая рамка вокруг него стала тоньше. Сам выступ с камеры кажется немного толще, чем у предыдущей модели. Лоток SIM-карты «переехал» ближе к верхнему левому краю.

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Телефон, который получат пользователи, почти наверняка будет иметь практически тот же вид, что и версия DVT, но изменения все же возможны. Известны также цвета линейки Pixel 10. Базовый смартфон выйдет в вариантах Obsidian, Blue, Iris и Limoncello. Pixel 10 Pro и XL будут иметь цвета Obsidian, Green, Sterling и Porcelain. Согласно еще одному свежему сообщению в X, новые телефоны Google ожидаются 13 августа.

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