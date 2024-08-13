Google представила Pixel 9 Pro Fold — с Tensor G4, Gemini, большим экраном и ценой $1799

На мероприятии Made by Google 2024 компания подтвердила смену схемы названий своих смартфонов и представила складной Pixel 9 Pro Fold, которой теперь входит в основную линейку Pixel.

Часть Pro в названии рассказывает о мощном железе и солидной стоимости, а также, вероятно, намекает на возможное появление в будущем более дешевых складных смартфонов Google Pixel. Цена Pixel 9 Pro Fold действительно не маленькая — он стоит $1799.

Новый Pixel 9 Pro Fold более похож на своего основного конкурента, Samsung Galaxy Fold. И это хорошо, поскольку означает сопоставимые, а иногда и лучшие характеристики. Самым большим изменением аппаратного обеспечения является переход от 7,6″ экрана (такого же, как в Galaxy Fold 6) до 8″ внутреннего дисплея. Для сравнения, экран последнего Apple iPad Mini лишь на 0,3″ больше.

Главный складной OLED-дисплей имеет разрешение 2076 x 2152 и плотность пикселей 373 PPI. Его максимальная частота обновления составляет 120 Гц, а яркость — 2700 нит. Внешний дисплей увеличился с 5,8″ до 6,3″. Он еще плотнее, с 422 PPI и разрешением 1080 x 2424. Меньший экран защищен Corning Gorilla Glass Victus 2.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Телефон также тоньше предшественника — 10,2 мм в сложенном виде и 5,1 мм в открытом состоянии. Аккумулятор емкостью 4650 мАч, по словам Google, обеспечит более 24 часов работы. Эта цифра возрастает до 72 часов в режиме экстремального энергосбережения. Как и остальные Pixel 9, складной смартфон работает на основе нового процессора Tensor G4 от Google. Смартфон имеет 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ накопитель.

Задняя часть телефона имеет более выраженную панель камер. Есть три объектива: широкоугольный на 48 МП, ультраширокоугольный на 10,5 МП и телефото на 10,8 МП. Последний имеет 5x оптическое увеличение и 20x цифровое увеличение Super Res Zoom.

Все Pixel 9 получили помощник искусственного интеллекта Google Gemini, который работает по умолчанию. Телефон поставляется с годовой подпиской на Google One AI Premium, которая включает Gemini Advanced, Gemini в Gmail и Docs, а также 2 ТБ памяти Google Cloud. Телефон имеет 7 лет гарантированных обновлений операционной системы и безопасности и оснащен новыми функциями Pixel Drops. Google Pixel 9 Pro Fold будет в открытой продаже с 4 сентября.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Источник: Google, TechCrunch

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.