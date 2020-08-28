Google переосмыслил вкладку «Сохранено» в Google Maps

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В феврале Google Maps исполнилось 15 лет — к юбилею картографического сервиса разработчики выпустили крупное обновление приложение с новым интерфейсом, разбитым на пять основных вкладок: «Что рядом?», «Регулярно», «Сохранено», «Добавить» и «Новости». На этой неделе Google выпустила обновление, в котором переосмыслила вкладку «Сохранено», упростив поиск и сохранение важных локаций.

Первое значимое изменение — в верхней части вкладки «Сохраненные» появилась карусель «Недавно сохраненные» с последними сохраненными локациями. Записи также содержат имена списков, в которых сохраняются местоположения, что упрощает переход к ним.

Следующим после «Недавно сохраненных» идет раздел «Сохраненные поблизости» с местами, как явствует название, находящимися поблизости. Они отсортированы по расстоянию, так что можно быстро сориентироваться и найти нужную локацию. Правда, для работы этой функции необходимо включить геолокацию на телефоне.

Наконец, при включенной истории местоположений можно отсортировать посещенные места в хронологическом порядке. Также пользователям доступны фильтры (по времени, городу, региону и стране), что должно максимально упростить задача поиска того или иного места. В самом низу находится раздел «Ваши списки», который по умолчанию состоит из четырех списков. Есть возможность создавать отдельные списки из этого раздела, нажав кнопку «Новый список».

Google уже приступила к распространению обновления Google Maps. Как обычно, это займет какое-то время, но не слишком долго.

Источник: Google