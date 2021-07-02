Google тестирует приложение Health, которое станет медицинской картой пользователя

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В сети появились скриншоты пока не анонсированного медицинского приложения от Google. Пользователи смогут хранить в нем различные данные о своем здоровье, включая посещения врача, результаты анализов и т.п. Приложение предлагает подвязать аккаунт пользователя из медицинского учреждения, в котором он получает услуги.

Таким образом, Google Health может стать полноценной медицинской картой пользователя. По-видимому, приложение также позволит сохранять контакты специалистов и делиться данными со своим доктором. Сообщается, что на текущий момент утилита находится на ранней стадии тестирования. Google Health будет существовать отдельно от Google Fit, впрочем, в будущем возможна их интеграция.

Источник: 9to5google