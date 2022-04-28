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Гороховский из monobank рассказал, сколько клиентов до начала войны находилось за границей и какая часть из них уже вернулась, а также назвал топ-10 стран

Гороховский из monobank рассказал, сколько клиентов до начала войны находилось за границей и какая часть из них уже вернулась, а также назвал топ-10 стран

Соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал немного интересной статистики военного времени — он рассказал, сколько клиентов до начала войны находилось за границей, какая часть из них уже вернулась, а также назвал 10 стран с наибольшей численностью клиентов популярного платежного приложения.

В январе этого года из 5,2 млн клиентов monobank за границей находились 317 743 человека (6,1%). Также он приводит подробную статистику по половому признаку

  • мужчин 188 208 (59,3%)
  • женщин 129 073 (40,7%)

По странам ТОП 10 в процентах и ​​абсолютных цифрах:

  1. Польша 84 449 (26,58%)
  2. Германия 20 784 (6,54%)
  3. Чехия 20 557 (6,47%)
  4. Египет 19 007(5,98%)
  5. россия 14 875 (4,68%)
  6. Венгрия 12 455 (3,92%)
  7. Турция 12 091 (3,81%)
  8. Испания 10 273 (3,23%)
  9. ОАЭ 7 399 (2,33%)
  10. Франция 7 306 (2,30%)

По состоянию на 28 апреля из 5,7 млн клиентов monobank за рубежом остается 828 890 человек (14,5%). Что интересно, в абсолютных цифрах количество мужчин значительно выше:

  • мужчин 297 041 (36%)
  • женщин 527 984 (64%)

Но данные сравниваются с январем, тогда как запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 года, на период действия военного положения был введен 24 февраля после открытого военного вторжения россии.

По странам ТОП 10 в процентах и ​​абсолютных цифрах:

  1. Польша 246 681 (29,76%)
  2. Германия 135 299 (16,32%)
  3. Чехия 53 154 (6,41%)
  4. Италия 30 726 (3,71%)
  5. Испания 25 988 (3,14%)
  6. Словакия 24 093 (2,91%)
  7. Франция 22 469 (2,71%)
  8. россия 20 055 (2,42%)
  9. Болгария 19 707 (2,38%)
  10. Румыния 19 296 (2,33%)

Также интересно, что 20 055 клиентов monobank находятся на территории страны-террориста России.

Неделю назад monobank решил закрыть счета в россии, белоруссии, Северной Корее, Сирии и Эритрее. Изначально владельцы платежного сервиса хотели также закрыть счета клиентов из Крыма и ОРДЛО, но после критики изменили решение.

По итогам первого квартала monobank получил убыток в 110 млн. грн (это связано с резервами под проблемные кредиты). В то же время Олег Гороховский заверил, что пользователям банка не стоит переживать, ведь у monobank достаточно капитала, чтобы покрыть эти расходы.

monobank убрал начисление процентов на остаток собственных средств и снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% (+ доставка карт в Европу)


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