monobank убрал начисление процентов на остаток собственных средств и снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% (+ доставка карт в Европу)

monobank сообщил клиентам о существенных изменениях в условиях предоставления услуг и тарифах — они вступили в силу с 1 апреля. Есть одна хорошая новость и две не очень.

Во-первых, monobank больше не будет начислять клиентам проценты на остаток собственных средств — по крайней мере, до окончания действия военного положения. До этого можно было получить дополнительно 3% на остаток личных средств.

Во-вторых, снижены депозитные ставки по новым депозитам в гривнах. Теперь самая высокая ставка составляет 6% — для депозитов со сроком возврата от 15 месяцев и без права досрочного расторжения.

Для сравнения, за два дня до вторжения российских оккупантов в Украину monobank повысил процентную ставку по новым депозитам в гривне — она достигала 12,6%. Депозиты, открытые до 01.04.22, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.

Хорошая новость — снижение ставки по всем кредитным продуктам банка до 1,6% в месяц. Раньше она достигала 3% в зависимости от продукта.

Еще одна новая услуга для клиентов monobank, которая выглядит очень кстати с учетом нынешних реалий — доставка кредитной карты в Европу. Стоимость доставки: по Польше — 10 злотых (70 гривен), по Европе — 20 злотых (140 гривен).

«Если вы уехали за границу и вам нужно сделать перевыпуск, заказать карту другу или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через нашу службу поддержки.» Олег Гороховький украинский бизнесмен и соучредитель monobank

Карточки будут доставляться в течение 5 рабочих дней, но возможны задержки, поскольку возможности ограничены, предупреждает Гороховский.