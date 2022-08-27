GPD Win 4 – портативная игровая консоль с 6-дюймовым дисплеем, APU AMD Ryzen 7 6800U, физической клавиатурой и дизайном Sony PSP

Вслед за выпуском портативной игровой консоли в форм-факторе нетбука Win Max 2 (мы рассказывали об этом устройстве в подборке «ТОП-10 современных игровых консолей») компания GPD занялась разработкой ещё одного игрового устройства. Новая версия GPD Win 4 по внешнему виду уже больше похожа на портативную игровую консоль, но всё равно содержит физическую клавиатуру.

Портативная игровая консоль GPD Win 4 получила процессор AMD Ryzen 7 6800U, который включает 8 вычислительных ядер на базе архитектуры Zen3+ и GPU с 12 вычислительными блоками на базе архитектуры RDNA2. Также устройство содержит 6-дюймовый дисплей, который может подниматься и открывать доступ к физической клавиатуре.

При закрытой клавиатуре дизайн устройства напоминает серию Sony PlayStation Portable. Консоль GPD Win 4 имеет эргономичный округлый корпус, съёмные аналоговые джойстики с датчиками Холла, разъём USB Type-C, сканер отпечатков пальцев и трекпад.

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Сроки начала продаж и цена портативной игровой консоли GPD Win 4 пока не сообщаются.

Источник: videocardz