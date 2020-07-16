Grammarly обновила функциональность сервиса для Google Docs, добавив выбор цели текста и расширенные рекомендации

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Компания Grammarly, которая разрабатывает онлайн-сервис на базе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке, сообщила об обновлении функционала продукта для Google Docs.

Благодаря обновлению продукта для Google Docs теперь пользователи Grammarly смогут просматривать рекомендации онлайн-сервиса Grammarly в отдельной боковой панели. В длинном документе может быть сложно переключаться между разными рекомендациями. Новая боковая панель Grammarly позволяет удобнее просматривать все советы в общем списке. Чтобы ее открыть, необходимо нажать на зеленую букву G или красную цифру, которая появится в нижнем правом углу окна.

Также теперь можно выбирать цели текста и получать рекомендации согласно им в Google Docs. Функция позволяет пользователям выбирать целевую аудиторию, уровень формальности и сферу коммуникации, чтобы получать соответствующие советы Чтобы перейти к настройке, нужно нажать на иконку с целью вверху боковой панели.

В дополнение к рекомендациям касательно правильности текстов на английском языке (грамматика, орфография и другие механики письма), теперь в Google Docs у пользователей появится доступ к большему количеству советов, в частности и касательно четкости сообщения (его лаконичности и понятности). А с подпиской Grammarly Premium — к расширенным рекомендациям касательно увлекательности (словарный запас и его разнообразие) и тона сообщения (формальность, вежливость и уверенность).

Это обновление станет следующим этапом развития продуктовой линейки Grammarly для индивидуальных пользователей и бизнес-клиентов. Ранее в этом году компания сообщила, что онлайн-сервис Grammarly стал доступным для Microsoft Word на Mac и в Word Online, представила обновленное приложение Grammarly для iPad с усовершенствованным функционалом клавиатуры Grammarly и возможностью доступа к веб-редактору Grammarly, оптимизированному для iPad, а также запустила функцию Style Guide, которая позволяет бизнес-клиентам настраивать стиль письменной коммуникации.

«Мы знаем, что Google Документы — это одна из самых популярных в мире платформ для работы с текстом, поэтому были невероятно рады запустить нашу первую интеграцию с ней в 2018 году. Тогда браузерное расширение Grammarly стало доступным для Google Документов в бета-версии. Активировав его, пользователи могли просматривать советы касательно грамматики, орфографии и пунктуации текстов на английском языке. С тех пор наша команда работала над улучшением пользовательского опыта и расширением рекомендаций Grammarly для этой платформы. Сегодня мы представляем обновленный функционал, который станет доступным для всех пользователей Grammarly в течении июля», — отметил продукт-менеджер команды Grammarly, Абинав Вадрэйву.

Источник: Engadget