Сервис Grammarly для Microsoft Word теперь доступен на Mac и Word Online

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Рекомендации онлайн-сервиса Grammarly стали доступными в Microsoft Word для Mac. Теперь просмотреть и применить советы Grammarly касательно того, как сделать свои тексты на английском языке чётче и эффективнее, пользователи смогут непосредственно в документе Word, в котором работают.

Сервис Grammarly для Microsoft Word уже был доступен некоторое время, но ранее только в версии для операционной системы Windows. Но теперь компания сообщила о расширении доступности сервиса. Теперь Grammarly также доступен в версиях для Microsoft Word для Mac и для Word Online.

Grammarly для Microsoft Word создан для интеграции в процесс создания текстов. Во время работы с документом рекомендации сервиса будут появляться в правой части страницы. Пользователи будут видеть советы, сгруппированные в четыре категории:

правильность (грамматические, орфографические, пунктуационные и другие ошибки);

чёткость (лаконичность и понятность);

увлекательность (словарный запас и его разнообразие);

манера подачи информации (формальность, вежливость, уверенность).

Чтобы протестировать данную функцию, достаточно загрузить и бесплатно установить Grammarly для Microsoft Word для Mac или ПК.

Напомним, ранее в Grammarly появилась проверка текста в Google Docs для всех пользователей.