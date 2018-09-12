Grammarly запускает проверку текста в Google Docs для всех пользователей

Украинский стартап Grammarly, предлагающий одноимённый онлайн-сервис проверки правописания и грамматики на английском языке, запустил общедоступную бета-версию встроенной проверки текстов для Google Docs в Chrome. Ранее эта функция была доступна только для Premium-подписчиков. Но теперь в течение нескольких недель к ней получат доступ все пользователи Grammarly.

Чтобы воспользоваться новой функцией, потребуется установить расширение Grammarly для Google Chrome и войти в свою учетную запись сервиса. После открытия документа в Google Docs, появится всплывающее сообщение о доступе к бета-версии редактора. После этого в правом нижнем углу должен появиться логотип Grammarly, свидетельствующий о том, что всё работает корректно. При открытии большого документа может всплыть меню с уточнением, хочет ли пользователь отредактировать весь документ.

Далее пользователь может приступать к набору текста. При этом исправления и подсказки Grammarly будут появляться в тексте в виде красных подчеркиваний. Если навести курсор на подчеркивание, можно увидеть подсказку, а после клика по ней подсказка будет применена к документу.

Отмечается, что сервис начинает открывать доступ к указанной функции для всех пользователей расширения Grammarly в Google Chrome. Этот процесс будет длиться около месяца, поэтому некоторым пользователям, возможно, придется немного подождать. Пока что эта функция доступна только в Google Chrome.