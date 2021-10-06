У Києві підбили підсумки голосування за Громадський бюджет №6 (2022) та розповіли про рекордну кількість голосів. Також у киян вперше з’явилась можливість проголосувати у міському застосунку «Київ Цифровий» — саме в ньому віддали свої голоси за обраний проєкт близько 100 тисяч користувачів.

Переможцями ГБ-6 стали 393 проекти Громадського бюджету 2022 року на суму 199 млн 873 тис. 172 грн. У 2021 році в голосуванні за проекти ГБ-6 взяли участь 276 793 особи, які віддали 726 519 голосів. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«За шість років дії Громадського бюджету це найкращі результати залученості киян до участі у бюджетному процесі. Зокрема, у порівнянні з ГБ-5 до голосування в ГБ-6 долучилося на 69 тисяч більше киян», – підкреслив Микола Поворозник і розповів, за які проекти кияни віддали свої голоси.

За його словами, у категорії великих проектів – 88 проектів-переможців на суму 119 949 132 грн, у категорії малих – 305 проектів на суму 79 924 040 грн. Усього за проекти-переможці віддано 537 340 голосів (73,9%) від загальної кількості голосів за всі проекти, з них за великі проекти – 283 877 (39,1%), за малі проекти – 253 463 (34,9%). Загалом, найбільше кияни проголосували за загальноміські проекти – 107 проектів-переможців на суму 61,9 млн грн.

Рейтинг районів:

Деснянський район — 44 проекти на суму 18,7 млн грн Дарницький район – 43 проекти на суму 19,6 млн грн Шевченківський район – 36 проектів на суму 18,9 млн грн Оболонський район – 34 проекти на суму 18 млн грн Дніпровський район – 33 проекти на суму 10,1 млн грн Подільський район – 25 проектів на суму 10,8 млн грн Солом’янський район – 23 проекти на суму 9,9 млн грн Голосіївський район – 22 проекти на суму 7,2 млн грн Святошинський район – 21 проект на суму 22,9 млн грн Печерський район – 5 проектів на суму 1,3 млн грн.

Рейтинг тематик:

«Освіта, громадянське суспільство» – 145 (36,9%) проектів на суму 63,5 млн грн «ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 69 (17,5%) проектів на суму 31,5 млн грн «Екологія» – 38 (9,6%) проектів на суму 19,6 млн грн «Молодь, спорт» – 36 (9,1%) проектів на суму 20,3 млн грн «Культура, туризм» – 28 (7,1%) проектів на суму 16,3 млн грн «Здоров’я» – 22 (5,6%) проекти на суму 21,1 млн грн «Дороги, транспорт» – 22 (5,6%) проекти на суму 9,9 млн грн, «Соціальний захист, інклюзія» – 16 (4%) проектів на суму 9 млн грн, «IT (інформаційні технології)» – 13 (3,3%) проектів на суму 5,8 млн грн, «Міжтематичні» – 4 (1,0%) проекти на суму 2,4 млн грн

«Результатом запровадження з 2021 року нового правила – голосування за 10 проектів – по одному голосу в кожній із тематик, став рівномірний розподіл проектів-переможців у різних сферах розвитку міста», – розповів Микола Поворозник.

Також завдяки впровадженню нового модулю електронної взаємодії із державними електронними інформаційними ресурсами була покращена робота з інформаційно-телекомунікаційною системою Державної податкової служби України, що надало можливість проголосувати не лише резидентам Києва, а й усім платникам податків у місті.

Джерело: КМДА, ГБ