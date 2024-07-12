Гигантская цифровая «Сфера» в Лас-Вегасе использует 150 видеокарт Nvidia для вывода изображения 16K

Недавно мы рассказывали о некоторых технические характеристики огромного шарообразного светодиодного экрана Sphere в Лас-Вегасе. А теперь Nvidia поделилась дополнительной информацией об аппаратных графических ресурсах, которые обеспечивают вывод изображения на гигантский экран высокого разрешения.

Площадь Сферы составляет 580 000 квадратных футов (53884 м2), а площадь внутренней стороны — 160 000 квадратных футов (14865 м2). Как внутренний, так и внешний экраны поддерживают вывод видео с разрешением 16K. Каждый из них полагается на набор из 27 узлов, каждый из которых обеспечивает потоковую передачу в 4K через ПО Hitachi Vantara.

Nvidia характеризует дисплей как 16x16K. Внутренний экран описывается как трехслойный, что, вероятно, означает, что три светодиода формируют каждый пиксель экрана. Такие многослойные дисплеи повышают яркость пикселей, значительно экономя электроэнергию, что является значительной потребностью для экрана площадью почти 4 акра. Трехслойный экран 16K может отображать информацию с максимальной скоростью 60 кадров в секунду и задержкой 5 мс или меньше.

Экран содержит 1,2 млн программируемых светодиодных точек, каждая из которых содержит 48 отдельных диодов. Все они работают вместе для формирования необходимого изображения. Для обработки графической информации используются серверные компьютеры на базе 150 ускорителей Nvidia RTX A6000. Инфраструктуру и программное обеспечение для этих серверов предоставляет подразделение Hitachi Vantara. Все 27 узлов, используемых в Sphere, содержат 4 ПБ (1 ПБ = 1024 ТБ) флешпамяти со скоростью передачи данных 400 ГБ/с.

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Nvidia и Hitachi Vantara берут на себя ответственность за подключение к сети отображающих узлов Sphere, оборудования, а также подключение Сферы к Sphere Studios в Бербанке, Калифорния, где создается контент для Sphere.

Sphere Studios в Бербанке имеет интерьер Сферы в четверти масштаба для целей тестирования. Студия для создания контента использует графические процессоры для центров обработки данных Nvidia A40. Также в творческом процессе используется система камеры Big Sky, которая снимает несжатые изображения 18K со скоростью 120 к/с на сенсор размерами 77,5×75,6 мм и индивидуальные объективы «рыбий глаз». Камера Big Sky заполняет накопитель на 32 ТБ за 17 минут при записи со скоростью 60 к/с и достигает скорости передачи данных 60 ГБ/с при выгрузке изображений на внешние устройства хранения.

Источник: tomshardware

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