Три самые большие загадки Солнца, которые до сих пор тревожат астрофизиков

Несмотря на значительный прогресс в изучении Солнца за последние десятилетия, ученые все еще сталкиваются с несколькими неразгаданными загадками нашей звезды, которые стремятся решить с помощью нынешних и будущих миссий.

Запуск спутников в космос позволил ученым значительно расширить знания о Солнце. Они впервые увидели его в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, что открыло множество новых явлений. Хотя многие ранние наблюдения уже объяснили, некоторые загадки Солнца все еще ждут своего решения.

Одной из самых больших загадок является проблема нагрева солнечной короны Корона Солнца — внешняя атмосфера Солнца, которая простирается на миллионы километров в космос. Внешняя атмосфера Солнца имеет температуру примерно 1 миллион градусов Цельсия, тогда как его поверхность — только 5500 градусов. Это противоречит интуитивному пониманию, ведь атмосфера должна быть холоднее поверхности. Ученые пытаются выяснить, как энергия переносится от поверхности к атмосфере Солнца.

Другая тайна связана с внутренним динамо Солнца Динамо Солнца — механизм, который генерирует магнитное поле Солнца через движения плазмы в его внутренних слоях. и его 11-летним циклом активности. Хотя общий механизм цикла понятен, детали внутренних процессов, управляющих магнитным полем Солнца, остаются невыясненными. Особенно интересует ученых, почему пики солнечной активности имеют разную интенсивность в разных циклах.

Третьей важной проблемой является прогнозирование солнечных вспышек и корональных выбросов Коронные выбросы массы — огромные выбросы плазмы и магнитного поля из короны Солнца. массы. Эти явления влияют на космическую погоду и могут нарушать работу земной инфраструктуры. Нынешние прогнозы носят вероятностный характер, и ученые стремятся понять механизмы, которые запускают эти события, чтобы улучшить точность предсказаний.

Для решения этих загадок используют многочисленные космические миссии и наземные телескопы. NASA, ESA, Япония, Индия и Китай запустили спутники для изучения Солнца. Наземные обсерватории, в частности крупнейший солнечный телескоп Иноуи, также играют важную роль в исследованиях.

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Источник: Space