Новости Технологии 12.03.2024 в 16:48 comment views icon

Гиперзвуковой самолет Stratolaunch TA-1 провел тестовый полет и достиг скорости около 5 Махов

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Калифорнийский стартап Stratolaunch завершил первый полет своего гиперзвукового самолета Talon-A с активным двигателем. Конечной целью стартапа является разработка многоразовой версии самолета, способного летать на них со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука.

Массивный самолет-носитель Roc стартовал в субботу из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии, имея на борту TA-1. Затем самолет выпустил гиперзвуковой аппарат на высоте около 10 700 метров, откуда он помчался в небе со скоростью, приближающейся к 5 Махам.

«Хотя я не могу поделиться конкретной высотой и скоростью, достигнутой TA-1 из-за собственных соглашений с нашими клиентами, мы рады сообщить, что в дополнение к выполнению всех основных и заказных целей полета мы достигли высоких сверхзвуковых скоростей, приближаясь к 5 Махам и собрали огромное количество данных и достигли невероятной ценности для наших клиентов», — сказал президент и генеральный директор Stratolaunch Закари Кревор.

Полученные данные компания будет использовать для своего будущего полета TA-2 — многоразовой версии гиперзвукового самолета. Его первый полет запланирован на конец этого года. Будущие версии самолетов Talon-A будут иметь ракетный двигатель и смогут перевозить полезные грузы на гиперзвуковых скоростях. Компания также планирует разработать больший гиперзвуковой самолет под названием Talon-Z и космический самолет Black Ice, который будет перевозить полезные грузы и, возможно, пассажиров на орбиту Земли.

Стартап Stratolaunch был основан в 2011 году с целью использования самолета Roc для запуска в космос ракеты Pegasus XL от Orbital ATK (подобно тому, как сейчас работает SpaceShipTwo Virgin Galactic). После смерти основателя Пола Аллена в 2018 году компания сменила направление, сосредоточившись на разработке, развертывании и полетах гиперзвуковых аппаратов.

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В декабре 2021 года Stratolaunch объявила о заключении контракта с Агентством противоракетной обороны Пентагона на предоставление испытательного стенда для разработки стратегий защиты от гиперзвуковых угроз. Stratolaunch пытается имитировать эти ракетные угрозы с помощью своих гиперзвуковых аппаратов, которые летают на больших высотах и скорости, что затрудняет выдачу предупреждений перед нападением.

Источник: gizmodo

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