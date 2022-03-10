Хакеры Anonymous взломали сайт Роскомнадзора и выложили в открытый доступ 817,5 ГБ данных

Хакеры Anonymous заявили, что им удалось взломать сайт Роскомнадзора (российского агентства, отвечающего за мониторинг, контроль и цензуру в СМИ и соцсетях) и получить доступ к более чем 360 тысячам файлов общим объемом 817,5 ГБ. Эти файлы опубликованы, их можно скачать.

«Этот набор данных был выпущен в преддверии, в разгар или после кибервойны или гибридной войны. Следовательно, существует повышенная вероятность вредоносных программ, скрытых мотивов и измененных или имплантированных данных, а также ложных отметки или фальшивые персональные данные. Поэтому мы призываем читателей, исследователей и журналистов проявлять особую осторожность при обращении с данными», — сказано в публикации.

Именно Роскомнадзор дает указания о том, что можно публиковать в соцсетях, и приказал СМИ удалять материалы, которые называют вторжение рф в Украину войной. Он заблокировал доступ к Facebook и пригрозил заблокировать доступ к российской версии Википедии из-за статьи о нападении на Украину.

Кстати, 9 марта Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok снять ограничения, наложенные на видеозапись обращения президента рф Владимира Путина, а также объяснить причины их введения. Там отметили, что TikTok ограничил доступ к аудиодорожке видео для иностранных пользователей.

Ранее хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за взлом сайтов российский государственных ведомств: Минкульта, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы исполнения наказаний, Росстата и Минцифры.