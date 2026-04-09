Новости WTF 09.04.2026

Китай потерял контроль над суперкомпьютерным центром? Хакеры заявляют о краже 10 петабайт секретных данных

Сотрудники работают за суперкомпьютерами в Национальном центре суперкомпьютеров в Цзинане, Китай / CNN

Пока Пекин выстраивает цифровую крепость, неизвестные хакеры утверждают, что пробили в ней дыру размером в 10 петабайт. Если эти слова — правда, мы стали свидетелями крупнейшего киберограбления в истории. Под ударом оказался Национальный суперкомпьютерный центр КНР, а вместе с ним — более 6000 клиентов, от оборонных заводов до передовых научных лабораторий.


Масштаб утечки трудно даже представить: это тысячи терабайт информации, которая накапливалась годами. Хакеры намекают, что теперь в их руках оказались разработки в области ИИ, космические программы и данные о национальной обороне Технически выкачать такой объем незаметно — почти невозможно, что ставит вопрос: не был ли это инсайд или результат критической дыры в инфраструктуре, которую игнорировали месяцами. Для понимания контекста, современные методы защиты суперкомпьютеров обычно предусматривают сегментацию данных, но здесь, похоже, «вынесли» все и сразу.

Будівля Національного суперкомп'ютерного центру в Тяньцзіні, Китай, 18 серпня 2015 року / CNN
Здание Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине, Китай, 18 августа 2015 года / CNN

Для Китая, который сейчас находится в состоянии технологической войны с Западом, такой удар может стать фатальным. Инвестиции Пекина в собственные вычислительные кластеры должны были обеспечить лидерство, а вместо этого стали источником потенциального компромата и утраченных секретов. Ситуация уже напоминает остросюжетный триллер, где вместо оружия — сетевые кабели, а вместо хранилищ — массивы HDD.

2 листопада 2010 року співробітники проходять повз суперкомп’ютер Tianhe-1 у Національному центрі суперкомп’ютерних обчислень у Тяньцзіні, Китай / CNN
2 ноября 2010 года сотрудники проходят мимо суперкомпьютера Tianhe-1 в Национальном центре суперкомпьютерных вычислений в Тяньцзине, Китай / CNN

Официальный Пекин держит паузу, но рынок кибербезопасности уже лихорадит. Если хотя бы часть из 10 петабайт попадет в свободный доступ, это спровоцирует цепную реакцию по всему миру — от пересмотра надежности Big Data хранилищ до изменения протоколов доступа в государственных структурах многих стран. Пока хакеры щеголяют своей добычей, миру остается ждать доказательств, которые могут изменить представление о том, насколько на самом деле защищены «цифровые мозги» сверхдержав.

Источник: Tom’s Hardware

