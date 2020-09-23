Хакеры взломали сайт Нацполиции и разместили там фейки о «взрыве на Ровенской АЭС»

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Днем 23 сентября сайты региональных управлений Нацполиции атаковали хакеры, после чего там появлялись фейковые сообщения о «взрыве на Ровенской атомной электростанции» и «гибели американских военных советников на Херсонщине». Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

На момент написания новости сайт Нацполиции остается недоступным, технические специалисты продолжают работать над устранением неисправностей и восстановлением работы ресурса, призывая следить за обновлением на официальной страничке в Facebook.

Руководство Ровенской атомной электростанции в свою очередь выступило с опровержением ложных сведений о проблемах на объекте.

🚨Увага! Важлива інформація!У зв’язку із поширенням в Інтернеті дезінформації стосовно нештатної ситуації на… Опубліковано Рівненська АЕС Середа, 23 вересня 2020 р.

Источник: МВД