Харьков планирует после Победы перейти на электробусы и троллейбусы с автономным ходом

16 мая в Харькове возобновил работу наземный общественный транспорт — интервалы пока большие, но первые две недели проезд будет бесплатным. В то же время городские власти анонсировали новую транспортную логистику и обновление парков подвижного состава, которая будет предусматривать закупку электробусов и троллейбусов с автономным ходом.

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16 мая городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил журналистам, что власти поставили цель охватить транспортом все микрорайоны, включая новые, которые будут построены. По его словам, в планах города закупить для Харькова электробусы, чтобы город первым в стране запустил этот современный и экологический вид транспорта.

«Я хочу, чтобы харьковчане ездили на удобном новом транспорте. Если трамваи – то «Штадлер», если автобусы – то электробусы, если троллейбусы – то с автономным ходом», Игорь Терехов, мэр Харькова

К сожалению, никаких подробностей по поводу проекта электрификации общественного транспорта Харькова пока нет. Однако будем исповедоваться, что на обещаниях все не закончится и, наконец, эта нужная и перспективная инициатива будет воплощена в жизнь.