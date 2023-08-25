Helsi упростил получение обязательных справок для зачисления в детские сады, школы и ВУЗы

Украина, несмотря на военное положение, готовится к новому учебному году в детских садах, школах и ВУЗах. Обязательным для допуска детей к учебному процессу является предоставление медицинских справок. И в преддверии нового учебного года медицинский провайдер Helsi запустил новый сервис, упрощающий процесс получения обязательных медицинских справок, необходимых для зачисления в учебные заведения. Он также пригодится в тех случаях, когда медицинские справки являются обязательным документом для трудоустройства по отдельным профессиям.

Теперь для получения справки не нужно узнавать информацию в интернете, у знакомых или обращаться в больницу за консультацией. Все необходимые данные о форме справок и четком пошаговом алгоритме их получения есть в приложении Helsi.

Как это работает

Для оформления справки в Helsi необходимо зайти в приложение и выбрать «Сервисы», далее раздел «Справки и профилактика». На экране появится список медицинских справок, которые сегодня предоставляют медицинские учреждения Украины, а именно:

№ 086-1/о – для садика и школы;

№ 086-о – для вузов;

№ 028/о – для бассейна;

№ 083/о – для водителей;

№ 1-ОМК – для личной медицинской книги.

Выбрав нужный вид справки, пользователь может просмотреть, какие документы, консультации врачей и анализы необходимы для ее получения. После этого прямо в приложении можно записаться на прием к профильным врачам на удобное время.

Результаты медосмотров, анализы и справки можно хранить в разделе «Медицинские документы» в приложении и при необходимости предоставить врачу, распечатать или переслать.

Впоследствии в Helsi будет добавлен алгоритм, позволяющий получать справки в ускоренном режиме. Также появится перечень частных больниц, предоставляющих комплексную услугу прохождения медосмотра и сдачи анализов для получения справок в одном месте «под ключ».

Приложение Helsi для смартфона: https://app.helsi.me/