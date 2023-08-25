Новости Софт 25.08.2023 в 15:20

Helsi упростил получение обязательных справок для зачисления в детские сады, школы и ВУЗы

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Украина, несмотря на военное положение, готовится к новому учебному году в детских садах, школах и ВУЗах. Обязательным для допуска детей к учебному процессу является предоставление медицинских справок. И в преддверии нового учебного года медицинский провайдер Helsi запустил новый сервис, упрощающий процесс получения обязательных медицинских справок, необходимых для зачисления в учебные заведения. Он также пригодится в тех случаях, когда медицинские справки являются обязательным документом для трудоустройства по отдельным профессиям.

Теперь для получения справки не нужно узнавать информацию в интернете, у знакомых или обращаться в больницу за консультацией. Все необходимые данные о форме справок и четком пошаговом алгоритме их получения есть в приложении Helsi.

Как это работает

Для оформления справки в Helsi необходимо зайти в приложение и выбрать «Сервисы», далее раздел «Справки и профилактика». На экране появится список медицинских справок, которые сегодня предоставляют медицинские учреждения Украины, а именно:

  • № 086-1/о – для садика и школы;
  • № 086-о – для вузов;
  • № 028/о – для бассейна;
  • № 083/о – для водителей;
  • № 1-ОМК – для личной медицинской книги.

Выбрав нужный вид справки, пользователь может просмотреть, какие документы, консультации врачей и анализы необходимы для ее получения. После этого прямо в приложении можно записаться на прием к профильным врачам на удобное время.

Результаты медосмотров, анализы и справки можно хранить в разделе «Медицинские документы» в приложении и при необходимости предоставить врачу, распечатать или переслать.

Впоследствии в Helsi будет добавлен алгоритм, позволяющий получать справки в ускоренном режиме. Также появится перечень частных больниц, предоставляющих комплексную услугу прохождения медосмотра и сдачи анализов для получения справок в одном месте «под ключ».

Приложение Helsi для смартфона: https://app.helsi.me/

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Старий, але породистий кінь борозни не зіпсує: перший ювілей Google Nexus 7 (2013)
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/image-2-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/image-2-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/image-2-150x150.png

Ростислав Гринюк

вільний сталкер

Блоги
Як я вибирав бюджетний стилус для iPad
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

блогер

Блоги
HP 250 G9 — офісний бук з палким темпераментом
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить