"еЧек" и "Пульс" в Украине: Минэкономики хочет решать до 10 проблем бизнеса ежемесячно

Министерство экономики Украины пытается решать проблемы бизнеса. Об этом рассказал заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт в интервью ресурсу The Page.





В ведомстве говорят, что хотят закрывать 5-10 вопросов ежемесячно. Для этого запустили цифровой проект «Пульс», который собирает отзывы предпринимателей и показывает, что именно «болит» рынка. Сервис уже собрал 450 тыс. оценок и более 30 тыс. отзывов. В министерстве смотрят не просто на цифры. Они отбирают типичные проблемы, считают экономический эффект и решают их на уровне законов и правил. За два месяца удалось закрыть 68 проблем. По подсчетам, это дает до 2 млрд грн экономии в год для бизнеса и государства.

Параллельно государство тестирует еще один инструмент — «еЧек». Это электронный чек, который приходит прямо в банковское приложение. Уже за 20 дней система сформировала 5 млн чеков. Бизнес экономит деньги, потому что один чек стоит около 7 копеек, и не тратит бумагу. Пилот работает с несколькими банками и крупными сетями.





Главный вопрос заключается в приватности. Люди волнуются, не увидит ли государство все покупки. В Минэкономики успокаивают и говорят, что банковская тайна никуда не исчезает. Данные шифруются, а в будущем ключи планируют оставлять только на устройстве пользователя. То есть даже банк не будет видеть полный список расходов.

Еще одна тема — государственные программы поддержки бизнеса. Здесь делают ставку не на массовые выплаты, а на точечную помощь. Например, программой энергоподдержки воспользовались 38 тыс. ФОПов из более чем миллиона. Деньги получили те, кому они действительно были нужны.

Украина также движется к цифровому государству. В качестве ориентира рассматривают Эстонию, где большинство процессов работает автоматически. В Минэкономики уже думают над новым инструментом — простым стартом для бизнеса без сложной регистрации. Идея заключается в том, чтобы дать людям возможность попробовать начать зарабатывать без лишней бюрократии.

