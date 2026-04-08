ВРУ проголосовала за "налог на OLX": сколько придется платить с продажи подержанных вещей

На этой неделе власти планируют принять несколько новых законов, повышающих налоговую нагрузку на украинцев. Среди них также есть законопроект №15111-д, который регламентирует налогообложение доходов с маркетплейсов и цифровых платформ. Речь идет о так называемом «налоге на OLX», которым будут облагать продажи через онлайн-платформы. Ресурс The Page проанализировал инициативы чиновников.





Налогообложение доходов с онлайн-платформ сейчас

Сегодня правила налогообложения достаточно жесткие. После получения любого дохода человек должен уплатить 23% налогов и сборов (18% НДФЛ + 5% военного сбора). При этом не имеет значения, это единичные продажи собственных подержанных вещей, или стабильный бизнес.

Эту налоговую нагрузку усиливает сложная бюрократия. Ведь человеку надо разбираться в отчетах и процедурах. Для новичка это выглядит как квест, подсказки к которому надо искать самостоятельно.

В итоге имеем неприятную ситуацию: только начал — уже платишь почти четверть от полученных доходов и тратишь время на подготовку отчетности. Для цифровой экономики, которую пытается строить Украина, это выглядит устаревшим.





Что предлагает законопроект №15111-д

Документ предлагает другой подход. Он предусматривает больше гибкости и меньше давления на старте. Среди основных нововведений:

Льгота до €2000. Если человек заработал меньше пороговой суммы, он не платит налоги вообще. Такой подход дает шанс спокойно начать дело и не переживать, что налоги сразу «съедят» первые доходы. Новая ставка после порога. Если доходы превысили €2000 евро, дальше работает льготная ставка налога 5%. Это в разы меньше нынешних 23% налогов и сборов. Более простой процесс. Авторы законопроекта предлагают убрать сложные механизмы регуляции и отчетности. Идея заключается в том, чтобы сделать все понятным для пользователей платформ — без лишней бюрократии.

Во время работы над документом авторы убрали лишние нормы и упростили правила, а также сделали систему более прозрачной.

Фактически законопроект №15111-д охватывает не только налоги, а и более широкие вопросы, такие как легализация онлайн-доходов и введение правил для цифровых платформ и продавцов. Дополнительно документ предусматривает автоматический обмен налоговой информацией с другими странами, определяет роль платформ как налоговых агентов и устанавливает новые подходы к отчетности и уплате налогов.

Доработанная версия избавилась от некоторых моментов, которые вызвали критику. Например, исключили необходимость открытия специальных счетов для продавцов через платформы, а также аннулировали обязательность раскрытия банковской тайны по доходам продавцов. Дополнительно упростили некоторые вопросы налогообложения доходов и отчетности. По задумке, люди вообще не будут заниматься вопросами отчетности и уплаты налогов. Операторы платформ будут действовать как налоговые агенты и предоставлять необходимую информацию в ГНС, которая будет осуществлять расчеты налогов на основе данных от платформ. При этом физические лица не будут обязаны подавать налоговую декларацию с доходами, полученными от онлайн-платформ.

8 апреля 2026 года ВРУ уже приняла законопроект №15111-д за основу и в первом чтении. Ожидается, что документ примут окончательно и он вступит в силу с 1 января 2027 года. К тому времени участники рынка смогут адаптировать свою деятельность и бизнес-процессы под новые условия.

Подробнее о налогах с доходов, полученных от маркетплейсов и цифровых платформ, можно узнать на сайте The Page.