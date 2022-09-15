Hero 11 Black Mini – новая камера GoPro в компактном форм-факторе

GoPro анонсировала свою новую камеру Hero 11 Black, которая имеет более крупный сенсор, а также способна снимать с соотношением сторон до 8:7 и разрешением 5,3K или 16:9 в режиме HyperView. По иронии, самая большая новость заключается в появлении маленькой и менее дорогой версии камеры – GoPro Hero 11 Black Mini, доступной с октября.

Новинка представляет собой компактную экшн-камеру, в которой отсутствуют оба экрана предпросмотра. Основным средством управления Hero 11 Black Mini стало приложение GoPro Quik. Один экран всё же есть – крошечный дисплей рядом с кнопкой записи, который позволяет видеть разрешение, частоту кадров, заряд аккумулятора и оставшееся время съемки.

Камера Black Mini весит 133 г – на 20 г легче старшей Hero 11. Она на несколько миллиметров выше и глубже, но примерно на 27% тоньше. По данным GoPro, Mini примерно на 13% меньше по объему и весу. Дополнительные крепления снизу и сзади помогают удобнее размещать камеру под разными углами.

Параметры съемки видео у GoPro Hero 11 Black Mini те же, что и у большей камеры: такие же датчик и процессор GP2, 10-битная запись, почти все комбинации разрешения и частоты кадров. Система стабилизации HyperSmooth 5.0 автоматически применяется для компенсации тряски. Обе камеры поддерживают новые ночные эффекты GoPro.

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Функция Easy Controls в обеих камерах открывает упрощенный пользовательский интерфейс на экране, который не перегружает информацией. Режим Pro Controls возвращает интерфейс Hero 10.

В отличие от GoPro Hero 11 Black, аккумулятор Mini емкостью 1500 мАч несъемный, у камеры нет режима изображения (хотя все равно можно извлекать кадры из видео), отсутствуют GPS и стереозвук. Также нет функции отложенной записи, захвата по расписанию, зацикливания видео или режима веб-камеры. Неизвлекаемый аккумулятор может не подойти многим пользователям – его нельзя заменить в полевых условиях.

Mini на $100 дешевле Hero 11: она стоит $299,98 для подписчиков фирменного сервиса и $399,99 отдельно. Обычная камера доступна с 14 сентября – Mini выходит 25 октября для подписчиков, и далее в неназванные сроки в обычной рознице.

Источники: The Verge, GoPro