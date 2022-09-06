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Камера GoPro Hero 11 Black — внешний вид и характеристики накануне анонса

Камера GoPro Hero 11 Black — внешний вид и характеристики накануне анонса

Согласно информации WinFuture, GoPro готовится камеру выпустить Hero 11 Black. Новинка сохранит дизайн GoPro Hero 10 Black, но получит существенные аппаратные и программные улучшения.

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GoPro Hero 11 Black

Предполагается, что новую камеру представят во время мероприятия DJI Action в середине сентября – точно так же, как и ее предшественницу год назад. Компания GoPro еще не подтвердила никаких подробностей, но официальные рендеры камеры и информация о технических характеристиках появились в сети.

GoPro Hero 11 Black

GoPro Hero 11 Black обзаведется новым сенсором CMOS с разрешением 27 МП (23 МП у Hero 10). Параметры съемки видео будут такими же, как у предыдущей модели – 5,3K при 60 кадрах в секунду и 4K при 120 кадрах. Без изменения останутся емкость аккумулятора 2700 мАч, параметры заднего и переднего экранов, водонепроницаемость. На данный момент неизвестно, будет ли система работать на чипсете GoPro GP2 или получит новую логику.

GoPro Hero 11 Black

Фирменная технология стабилизации видео обновится до следующей версии – HyperSmooth 5.0. Владелец новой камеры получит улучшение качества видео, предположительно, за $499 – ожидается, что цена останется как у прошлой версии.

GoPro представила Hero10 Black Bones – облегченную версию флагманской камеры без экрана и батареи специально для дронов

Источники: NotebookCheck, WinFuture


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