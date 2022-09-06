Камера GoPro Hero 11 Black — внешний вид и характеристики накануне анонса

Согласно информации WinFuture, GoPro готовится камеру выпустить Hero 11 Black. Новинка сохранит дизайн GoPro Hero 10 Black, но получит существенные аппаратные и программные улучшения.

Предполагается, что новую камеру представят во время мероприятия DJI Action в середине сентября – точно так же, как и ее предшественницу год назад. Компания GoPro еще не подтвердила никаких подробностей, но официальные рендеры камеры и информация о технических характеристиках появились в сети.

GoPro Hero 11 Black обзаведется новым сенсором CMOS с разрешением 27 МП (23 МП у Hero 10). Параметры съемки видео будут такими же, как у предыдущей модели – 5,3K при 60 кадрах в секунду и 4K при 120 кадрах. Без изменения останутся емкость аккумулятора 2700 мАч, параметры заднего и переднего экранов, водонепроницаемость. На данный момент неизвестно, будет ли система работать на чипсете GoPro GP2 или получит новую логику.

Фирменная технология стабилизации видео обновится до следующей версии – HyperSmooth 5.0. Владелец новой камеры получит улучшение качества видео, предположительно, за $499 – ожидается, что цена останется как у прошлой версии.

Источники: NotebookCheck, WinFuture