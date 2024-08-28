HMD анонсировала Barbie Phone — розовенький и с рекомендациями по уходу за собой

После нескольких месяцев тизеров HMD наконец-то анонсировала свой раскладной телефон в стиле Барби — HMD Barbie Phone. Новинка напоминает Nokia 2660 Flip, но имеет существенно обновленный внешний вид и несколько программных обновлений.

Как и следовало ожидать от Барби-фона, розовый, красный и малиновый цвета играют значительную роль в оформлении. Телефон поставляется с розовым съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч, розовым кабелем USB-C, тканью для протирания соответствующего цвета и несколькими другими аксессуарами. В них входят две сменные задние крышки, ремешок для телефона с бусинами, подвески для телефона и наклейки Барби.

HMD Barbie Phone получил 2,8-дюймовый главный дисплей и 1,77-дюймовый дополнительный дисплей на внешней панели. Устройство оснащено процессором Unisoc T107, оперативной памятью объемом 64 МБ и встроенным хранилищем емкостью 128 МБ. Слот для карт microSD позволяет расширить хранилище еще на 32 ГБ. Дополнительно новинка содержит одну камеру VGA (0,3 Мп), модуль беспроводной связи Bluetooth 5, разъем 3,5 мм для наушников и порт USB-C для подзарядки и передачи данных.

Аппарат работает под управлением операционной системы S30+ на большинстве рынков, а для США будет выпущена версия с KaiOS. HMD доработала интерфейс телефона с помощью собственных пиктограмм, обоев и мелодий в стиле Барби. Дополнительно Барби-фон получил функцию подсказок о цифровом благополучии, приложение Barbie Meditation и напоминание об уходе за собой.

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HMD Barbie Phone уже поступил в продажу по цене $129, €129 или £99. Американская версия с KaiOS появится в октябре.

Источник: gsmarena

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