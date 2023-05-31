HMD Global возвращает «раскладушку» Nokia 2660 Flip. Да, опять (потому что менталка зуммеров и миллениалов — Matter)

HMD Global, которая с 2016 года достаточно успешно использует бренд Nokia для выпуска мобильных устройств, повторно представила «раскладушку» Nokia 2660 Flip в двух новых ярких цветах – Pop Pink (ярко-розовый) и Lush Green (насыщенный зеленый). Производитель адресует новинку прежде всего зуммерам и миллениалам, нуждающимся в цифровой детоксикации.

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HMD Global впервые выпустила обновленный Nokia 2660 Flip, позаимствовавший дизайн у классической модели 2007 года (кстати, первый Nokia Flip вышел в 1998 году), в июле 2022 года вместе с Nokia 8210 4G, Nokia 5710 XpressAudio и планшетом Nokia T10 — красном и черном. Теперь же HMD Global перезапускает Nokia 2660 Flip в новых цветах, чтобы удовлетворить повышенный спрос. В HMD Global говорят, что «зуммеры» (рожденные между серединой 1990-х и серединой 2000-х годов) и миллениалы (рожденные между 1981 и 1996 годами) все чаще предпочитают «тупые» кнопочные телефоны и «раскладушки», чтобы ограничить экран время за смартфонами ради собственной менталки.

«Мы наблюдаем всплеск интереса к раскладным телефонам, и считаем, что этот интерес возникает из-за необходимости отдохнуть от постоянного потока входящих цифровых данных, оповещений, публикаций в соцсетях и т.д. Люди хотят больше простоты, больше времени проводить лицом к лицу, больше времени для размышлений и разговоров без тревог. Я уверен, что у каждого из нас есть примеры, когда прекрасный момент жизни был испорчен извещением из телефона. Поэтому мы повторно представляем Nokia 2660 Flip, чтобы вернуть людям эти важные прекрасные моменты жизни”. Ларс Зильбербауэр, директор по маркетингу HMD Global

По данным HMD Global, доля рынка раскладных телефонов удвоилась по сравнению с прошлым годом (2022-2021) и компания прогнозирует дальнейший рост в 2023 году. Эта тенденция, зародившаяся в США, по прогнозам компании, только в Северной Америке приведет к росту рынка кнопочных телефонов на 5% в течение следующих пяти лет.

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Характеристики Nokia 2660 Flip не изменились по сравнению с моделью 2022 года. Здесь есть основной экран QVGA диагональю 2,8 дюйма, дополнительная 1,77-дюймовая панель, камера VGA и аккумулятор на 1450 мА*ч, рассчитанный на 20 часов разговоров и 26 дней в режиме ожидания. Программная платформа – S30+. Nokia 2660 Flip поддерживает две SIM-карты, Bluetooth 4.2, имеет 3,5 мм разъем для наушников, интерфейс Micro USB (2.0), совместимость со слуховым аппаратом, два динамика, большие кнопки, мощный фонарик и даже встроенное FM- радио, которого сейчас нет даже в iPhone. Само собой, классическая игра «змейка» прилагается.

Обе новые цветовые версии Nokia 2660 Flip – Pop Pink (ярко-розовый) и Lush Green (сочно-зеленый) – должны появиться в Украине в июне (точная дата не сообщается). Рекомендованная розничная цена — 2699 гривен.