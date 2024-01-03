Hogwarts Legacy прервала десятилетнее доминирование FIFA в британских чартах. В последний раз это удавалось GTA V

В последнее десятилетие футбольные игры от EA возглавляли ежегодные британские чарты продаж игр (на физических носителях), но теперь их победная серия подошла к концу. В 2023 году Hogwarts Legacy заняла первое место, опередив EA Sports FC 24, замену FIFA 24 и первую футбольную игру от EA с момента разрыва с FIFA.

Action-RPG по мотивам вселенной волшебников Гарри Поттера вышла в феврале 2023 для PlayStation, Xbox и ПК. Версии для PS4 и Xbox One появились в мае, тогда как поклонникам Nintendo Switch пришлось ждать до ноября, чтобы присоединиться к игре. Самые высокие продажи были на PS5, что составило более половины от общего объема. PS4 заняла второе место по физическим продажам, за ней следует Switch, передает GamesRadar.

В 2023 году в Великобритании было продано 12,76 млн игр (физических копий). Это почти на 5% меньше, чем в предыдущем году, что, несомненно, связано с ростом популярности цифровых игр и лучшей доступностью консолей без дисков. Кроме того, две из самых больших игр 2023 года, Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2, не получили физических изданий, а были доступны только в цифровом формате на всех платформах.

Последней игрой, смогшей победить FIFA в чартах физических продаж в Великобритании, была GTA 5, вышедшая в далеком 2013 году.