Hogwarts Legacy временно раздают бесплатно: игру можно забрать навсегда до 3 мая

В сети появился неожиданный подарок для фанатов вселенной Гарри Поттера — ролевая игра Hogwarts Legacy сейчас доступна бесплатно для загрузки с возможностью оставить ее навсегда. Акция действует до 3 мая, и что интересно — без всякого официального анонса от разработчиков или издателя.





На момент публикации игру можно бесплатно добавить в библиотеку в Epic Games Store. Это выглядит необычно сразу по нескольким причинам. Во-первых, Hogwarts Legacy не входит в стандартную еженедельную подборку бесплатных игр платформы. На этот раз там заявлены другие проекты, такие как Firestone Online Idle RPG и Oddsparks: An Automation Adventure. Во-вторых, официальные страницы игры не сообщали о раздаче.

Несмотря на это, предложение работает: скидка составляет 100% при обычной цене 1599 грн, и игру можно закрепить за аккаунтом навсегда, если успеть до завершения акции. Стоит учесть, что акция касается лишь ПК-версии. Для консолей игра доступна по подписке PlayStation Plus Extra, но это уже другая модель доступа.

Hogwarts Legacy — это ролевая игра с открытым миром во вселенной Гарри Поттера, вышедшая в 2023 году. Действие разворачивается в XIX веке (задолго до рождения Гарри). Игрок берет на себя студента-пятикурсника, который владеет ключом к древней магии, угрожающей волшебному миру. При этом надо создать собственного персонажа, выбрать факультет, посещать уроки, варить зелья, укрощать магических зверей и бороться с темными волшебниками и восстанием гоблинов.





Напомним, Avalanche Studios, Portkey Games и Warner Bros. уже работают над продолжением. По имеющейся информации, вторая часть может получить более современный сетинг и определенную связь с будущей адаптацией от HBO. Но релиз сиквела еще далеко, поэтому нынешняя акция — шанс познакомиться с оригиналом или наверстать упущенное.

Это не первый случай бесплатной раздачи Hogwarts Legacy: ранее игру уже предлагали в качестве бонуса перед The Game Awards в декабре прошлого года. Если тогда пропустили — сейчас есть второй шанс.

Источник: screenrant