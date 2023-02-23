Игроки провели более 267 млн часов в мире Hogwarts Legacy. WB Games говорит о «светлом будущем» и долгосрочной франшизе

Warner Bros. поделилась статистикой игроков в Hogwarts Legacy за первые две недели с момента выпуска.

По состоянию на 21 февраля в Hogwarts Legacy «наиграно» более 267 миллионов часов, выращено 393 миллиона магических растений, более 242 миллиона раз приготовлено зелье, повержено 1,25 миллиарда темных магов.

«Мы очень довольны первоначальным запуском и видим светлое будущее для других запусков. Наша цель — продолжать использовать нашу удивительную франшизу библиотеки Warner Bros. Discovery». Дэвид Хаддад, президент Warner Bros. Games

Это лишь первоначальные результаты для Hogwarts Legacy, которая скоро заработает на PlayStation 4 и Xbox One (4 апреля), а также на Nintendo Switch (25 июля). Интересно, убедит ли такой успех игровое подразделение Warner Bros взяться за Hogwarts Legacy DLC — недавно игровой директор Avalanche Software Алан Тью заявил, что таких планов нет.

Данные о продажах игры еще не опубликованы, но, судя по постоянным обсуждениям и графикам продаж в Японии, Великобритании и Европе, становится ясно, что фанаты действительно заинтересованы. Выпуск игры 10 февраля привел к рекордному трафику в сообществе Гарри Поттера на Fandom за последние 7 лет. Второй самый активный период был зафиксирован во время выпуска второй части «Фантастических тварей» в 2018 году. Количество просмотров на странице Hogwarts Legacy превысило эту цифру на 39% всего за 5 дней.

С обзором Hogwarts Legacy от нашей редакции можно ознакомиться здесь. Ранее сообщалось, что начаты работы над фанатской украинской локализацией игры на платформе Crowdin. 99% всех текстов (более полумиллиона слов) в настоящее время переведены и ожидают утверждения.

Следующая большая игра, которую выпустит Warner Bros — Suicide Squad: Kill the Justice League от разработчика Rockssteady Studios. Выпуск многопользовательской приключенческой игры с открытым миром для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S | X запланирован на 23 мая 2023 года.

Источник: wccftech