Honda и General Motors создали альянс ради производства доступных электромобилей к 2027 году

Лидеры в автомобилестроении – Honda Motor Co. и General Motors – сделали совместное заявление, в котором объявили о создании альянса для разработки серии электромобилей на базе общей платформы. К 2027 году компании намерены выпускать до миллиона авто.

Идея двух автопроизводителей заключается в том, чтобы иметь возможность производить доступные 100% электрические компактные кроссоверы, используя технологию батарей Ultium от GM. В пресс-релизе генеральный директор GM Мэри Барра заявила, что автопроизводители «будут обмениваться своими лучшими технологиями, стратегиями проектирования и производства для создания доступных и востребованных электромобилей в глобальном масштабе, включая ключевые рынки Северной Америки, Южной Америки и Китая». Тошихиро Мибе, президент Honda Motor, заявил, что они стремятся «помочь добиться резкого роста продаж электромобилей».

Компактный кроссовер – это высокий компактный автомобиль, напоминающий внедорожник, но предназначенный для городской среды. Согласно пресс-релизу, сегмент компактных кроссоверов является крупнейшим в мире с годовым объемом продаж более 13 миллионов единиц. Модели в этой категории включают Hyundai Bayon, Suzuki Ignis, Fiat Panda, Ford Ecosport и Honda HR-V, среди прочих.

Обе компании стремятся достичь углеродного нейтралитета во всех своих продуктах и операциях. GM установил цель на 2040 год, а Honda — на 2050 год. Две компании активно сотрудничают с 2013 года и в 2024 году запустят Honda Prologue, электрический пикап, и первый электрический внедорожник Acura, возможно, под названием ADX.