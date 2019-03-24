Тест-драйв Honda HR-V: пусть не «лидер», но «игрок»

В одном из самых популярных классов «компактный кроссовер» важное и долгожданное пополнение – Honda HR-V. Подобные автомобили попадают в самое «яблочко» современного автомобильного рынка в Украине (да и в мире), а значит – обязательно найдут покупателей. Но это не обязательно делает их «автомобильной суперзвездой». И вот почему…

Позиционирование

Кроссовер Honda HR-V впервые появился в 1998 году, фактически став одним из первооткрывателей класса B-SUV, который сегодня мега-популярен: 1,6-литровые моторы, 3- или 5-дверный кузов длинной 4,11 м (для 5-дверной версии). Сегодня речь пойдет о модели второго поколения, которая дебютировала в 2013 году изначально под именем Vezel для японского рынка. Затем данный автомобиль отправился на рынок США и в Европу – уже с привычным именем HR-V. Во втором поколении модель предлагается только с 5-дверным кузовом и стала чуть больше – длина 4,33 м: фактически автомобиль уже несколько перерос класс B-SUV, сделав первый шаг в сторону C-SUV. Кроссовер Honda HR-V недавно прошел плановое обновление: новинка узнается по широкой хромированной планке между фарами и новому переднему бамперу – именно такая версия и стартовала с продажами в Украине.

История Honda HR—V насчитывает два поколения модели, предшественник был у нас довольно популярен. Автомобиль второго поколения приехал в Украину сразу с последними обновками, 1,5-литровым бензиновым мотором, передним приводом (для европейских рынков только передний привод), «автоматом» в виде CVT-вариатора. Комплектаций предложено две, тестовый автомобиль – максимальная версия Elegance.

Как едет?

Вроде и приемлемо едет, но здесь слишком много «но». К примеру, двигатель и вариатор обеспечивают плавность и мягкость в езде – легонько нажал на акселератор, мягко покатил, никуда не спешишь. Ба-бах! Что это было? Это была подвеска, которая вроде как без откровенного удара, но все-таки ощутимо и заметно отработала очередную ямку или бугорок, что так щедро усыпали наши весенние дороги. Причем обидно, что на крупных неровностях подвеска ведет себя вполне сносно (скорее не «жесткая», а «упругая»), но вот средние и мелкие ямы-кочки постоянно неприятно отдают в салон.

Быть может модель Honda HR-V с такой жестко-упругой подвеской предназначена для «драйва»? Рычаг вариатора в «S»-режим, газ нажал порезче, мотор раскрутил к высоким оборотам. Но какой-то запредельной динамики, как для обещанных 130 «лошадей», здесь нет: все-таки «атмосферник», а не «турбо». А вот рев двигателя уже есть: звук работы мотора приходит в салон на 3-3,5 тыс. об/мин, на 4-4,5 тыс. он и вовсе становится назойливым. О том, чтобы раскрутить мотор до 6-6,5 тыс. об/мин., где приходится пик мощности, уже и речи нет. Причем при разгоне «в пол» вариатор просто задирает обороты моторы в зону высокий оборотов (5-5,5 тыс. об/мин), особо не пытаясь имитировать переключения, чтобы сменить тональность мотора. В итоге, что касается ездовых повадок, то похвалю лишь руль: в меру острый и с приятной, но не чрезмерной, тяжестью в виражах.

Внешне Honda HR—V выглядит ладно и даже динамично: этакое «5-дверное кросс-купе» со скошенной крышкой багажника да потайными ручками. Последние обновки принесли широкую хром-полосу – автомобиль стал выглядеть дороже. В Европе максимальная версия Executive получает еще и светодиодные фары, но в Украину поставляются только версии Comfort и Elegance – а значит только галоген и линзы, светодиоды присутствуют лишь в дневных ходовых огнях. Но главное замечание, на мой взгляд – общая нестыковка ходовых качеств: для неторопливой эко-езды подвеска кажется жестковатой, а для динамичного драйва не хватает мощности мотора и S-режим вариатора ситуацию не спасает. Кроме дополнительного S-режима вариатора также предусмотрена возможность ручного выбора «передач» (фиксированные положения вариатора) и эко-режим работы мотора, причем все дополнительные настройки можно совмещать в произвольном порядке.

Однако кроссовер Honda HR-V может отыграться салоном. Во-первых, как и внешность, передняя часть выглядит привлекательно и смело, при этом умудряется избежать лишней экстравагантности: аккуратные линии и гармоничные формы, немного мягкого пластика и глянцевой отделки, 2-этажная центральная консоль. Автомобиль запоминается панелью приборов, где разноцветный ободок спидометра и кнопка ECON помогают экономить топливо: если кольцо зеленого цвета – значит едешь максимально экономно. Внимание привлекает и система вентиляции. Сенсорный блок управления красив и в целом удобен, но занимает аналогичное место, что и кнопочный, только сильнее собирает отпечатки. А вот другое решение – развитый 3-секционный дефлектор для пассажира – я приветствую: он дает больше возможностей настройки воздушного потока.

Во-вторых, модель Honda HR-V безоговорочно хороша сзади. Все начинается с простора для ног: по этому параметру автомобиль, пожалуй, является одним из лидеров класса и может легко соперничать с более габаритными моделями. Следующий шаг – уникальная система «Magic Seats» для складывания задних сидений: их можно поднять вверх (для перевозки крупных вещей в салоне) или опустить вниз традиционным способом (для перевозки крупных вещей в багажнике), причем при опускании сиденья ложатся очень низко. Плюс приятные бонусы в виде регулировки угла наклона спинки и подлокотника. Для максимальной оценки не хватает лишь подогревов во втором ряду сидений да более широкого угла открывания дверей.

Передняя часть салона выглядит вполне современно, радует лаконичным дизайном и парочкой интересных решений: 2-этажная центральная консоль, сенсорный блок «климата», 3-секционный дефлектор обдува пассажира, сдвижной подлокотник с подстаканниками. По центру огромного спидометра явно просится дисплей вместо черной метки, а вот разноцветное кольцо-ободок – это интересная и полезная находка.

Сзади просторно и удобно. Отдельный «зачет» системе складывания сидения: их можно поднять или сложить в уровень с полом. Да и багажник хорош: он изначально большой, плюс еще предусмотрена огромная ниша в подполье.

Есть ли инновации?

Кроссовер Honda HR-V построен на платформе компактной модели Honda Jazz/Fit и в целом предлагает привычную конструкцию: несущий кузов, передний привод, независимая передняя подвеска МакФерсон, полузависимая задняя подвеска на основе торсионной балки. Но есть особенность: топливный бак (50 л) установлен под передними креслами, что позволило выкроить место в заднем ряду сидений и установить систему «Magic Seats». Под капотом установлен бензиновый атмосферный мотор 1,5 л Earth Dreams: прямой (непосредственный) впрыск топлива, степень сжатия 11,5:1, регулировка фаз газораспределения i-VTEC, система «Стоп/Старт» (Idle Stop). В качестве «автомата» используется клиноременной CVT-вариатор.

Однако ряд инновация для Honda в Украине автомобиль все-таки привносит. Речь идет о комплексе функций и систем для безопасности. Здесь и контроль рядности движения, и распознавание дорожных знаков, и функции экстренного торможения, и система автоматического переключения света «ближний/дальний». Весь комплекс завязан на один блок датчиков/сенсоров, который расположен в верхней части лобового стекла: монокулярная камера и лазерный дальномер-радар (лидар). Конечно, есть ряд замечаний. К примеру, контроль рядности лишь следит за дорогой и предупреждает о выезде из своей полосы, но самостоятельно автомобиль не ровняет. Система активного торможения в городе работает на скорости 5-32 км/ч (для более высокой скорости нужен радар адаптивного «круиза»). С другой стороны – есть и свои плюсы: камера зоркая до разметки и знаков ограничений скорости, подмечая их даже на высоких информационных табло.

Конструкция автомобиля привычна: несущий кузов, передний привод, атмосферный 1,5-литровый мотор, «автомат»-вариатор. Зато кроссовер Honda HR—V привносит много вспомогательных систем для безопасности и комфорта водителя: контроль рядности LDW, авто-переключения света фар HSS, экстренное торможение в городе CBAS, распознавание дорожных знаков TSR. Все завязано на камеру и лидар в верхней части лобового стекла. Среди других техно-девайсов – 3-режимная камера заднего вида и центральный сенсорный дисплей, который позволяет настраивать иконки приложений на рабочем столе, подобно смартфону или планшету.

Цены и конкуренты

Как уже отмечал выше, кроссовер Honda HR-V приезжает к нам лишь в одной версии по технике (мотор/трансмиссия), но можно выбрать комплектацию – Comfort или Elegance.

Минимальная версия Honda HR—V в комплектации Comfort оценивается в $24,1 тыс. Вроде и немало, но вроде и комплектация неплохая: шесть подушек безопасности (включая «шторки»), система стабилизации, функция экстренного торможения в городе, круиз-контроль, электропривод стекол и зеркал, складные задние сиденья «Magic Seats», аудиосистема с управлением на руле, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Следующая версия – Honda HR—V Elegance за $28,1 тыс., которая дополнительно предлагает: вышеописанный набор систем помощи водителю, сигнализацию, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений, руль с кожаной отделкой, датчик дождя, камеру заднего вида, парковочные датчики, навигацию Garmin, мультимедиа Honda Connect с поддержкой Android Auto, подлокотник сзади, противотуманные фары, тонированные задние стекла, пр. Однако даже максимальной версии недостает «ярких пятен» в оснащении: проекционный дисплей, адаптивный «круиз», премиум-аудио, светодиодные фары, кожаный салон, круговой обзор – здесь нет ничего из этого списка.

Кроссовер Honda HR-V оказывается в самой гуще класса B-SUV, а с учетом своей цены – даже заходит на территорию моделей C-SUV в начальных версиях. Так, среди наиболее популярных компактных кроссовер японских марок можно вспомнить следующие модели: Mazda CX-3 (тесная, зато едет хорошо), Toyota CH-R (комфортная и экономичная), Suzuki Vitara (широкий выбор версий, полный привод, недорогая «база»). Европейцы добавляют к этому списку Citroen C3 Aircross и Renault Captur – обе модели делают ставку на оригинальность и предлагают дизели. А ведь есть еще Nissan Juke и FIAT 500Х: пусть пожилые и тесноваты в салоне, зато относительно не дорого. Из более крупных моделей обязательно отмечу Nissan Qashqai, KIA Sportage, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Renault Kadjar (скоро расскажу про обновленную версию): каждый из этих автомобилей в просторе салона уже сравним с Honda HR-V, при этом также плюс-минус сравним по цене, есть варианты с полным приводом и дизельными моторами…

Признаться Honda HR—V оказывается в непростой ситуации – много опасных конкурентов и мало кардинальных преимуществ: экономичного дизеля или гибрида нет, полного привода нет, дешевой «базы» нет, мощного мотора и спорт-версии нет. Главный плюс Honda HR—V – просторный салон с отличной трансформацией и большой багажник.

Стоимость содержания

При езде в городе автомобиль потреблял в среднем 8-8,5 л топлива на 100 км пробега. При динамичных стартах и пробках расход топлива не сильно возрастал, едва достигая отметки 9-9,5 л на 100 км, зато при плавном стиле езды и отсутствии пробок расход можно снизить примерно до 7 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч довольствуется 6 л на 100 км пути. И пусть модель Honda HR-V не достигает показателей расхода гибрида или дизеля (которые можно купить за сравнимые деньги), но среди автомобилей-конкурентов с бензиновыми 110-130-сильными моторами и «автоматами» оказывается одной из самых экономичных для своего класса.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность ТО – раз в 15 000 тыс. км или раз в год. Стандартное минимальное ТО обойдется в 2,4 тыс. грн. грн., более обширное ТО (ТО-90) потребует 7,9 тыс. грн. Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на март, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль прошел стандартный цикл испытаний Euro NCAP и заслужил максимальную «5-звездочную» оценку. Особенно отмечу хороший комплексный уровень защиты без явных провалов: опасные оранжевые зоны зафиксированы лишь для груди переднего пассажира при фронтальном ударе с перекрытием 100% и для шеи заднего пассажира при ударе сзади. В остальном – сплошь зеленые и желтые зоны: при любых других типах ударов и для любых других частей тела водителя/пассажиров.

В итоге

Компания Honda умеет делать комфортные автомобили – доказано Civic 4D и Pilot. Компания Honda умеет делать автомобили, подающие надежду на интересный драйв – доказано Civic Sport. Компания Honda умеет делать и удачно-средние автомобили – доказано CR-V. Однако на этом фоне кроссовер Honda HR-V не вписывает свою страницу в современную историю Honda в Украине: предлагая продуманный и удобный салон, автомобиль упускает из виду работу мотора и ходовые качества. Плюс (точнее минус) здесь не хватает каких-то особенностей – гибрид или дизель, полный привод, инновационное оснащение – чтобы скомпенсировать высокую цену.

Однако при сегодняшнем автомобильном рынке Украины старт продаж абсолютно новой модели – это уже победа импортера и дилеров. Потому что теперь не нужно «облизываться» на зарубежье, а можно пойти в салон и купить автомобиль: возможно, кто-то мечтал о таком дизайне или требуется удобный салон при компактных габаритах. В итоге пусть на позиции «лидера» кроссовер Honda HR-V не претендует, но на роль «игрока сегмента» пойдет.

Плюсы:

+ Простор сзади, складывание сидений, большой багажник – практичность хороша

+ Оригинальная внешность и салон: глаза не режет, при этом выглядит «свежо»

Минусы:

— Мотору недостает динамики для «спорта», подвеске недостает мягкости для «комфорта»

— Малый выбор: нет 4х4, нет дешевой «базы», нет дизеля/гибрида, нет спорт-версии…

Технические характеристики Honda HR—V

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,33 х 1,77 х 1,61 м

Колесная база – 2,61 м

Клиренс – 185 мм

Багажник – от 393 л (5 мест) до 1 456 л (2 места)

Грузоподъемность – 473 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 241 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 1,5 л

Мощность – 130 л.с. при 6 600 об/мин

Крутящий момент – 155 Нм при 4 600 об/мин

Удельная мощность и момент – 105 л.с. на 1 т; 125 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат»-вариатор (клиноременной CVT-вариатор)

Динамика 0-100 км/ч – 11,2 с

Максимальная скорость – 187 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – GoodYear UltraGrip Performance Gen-1 215/60R16

Минимальная цена автомобиля – $24,1 тыс.

Цена тестового автомобиля – $28,1 тыс.

Автомобиль предоставлен – Прайд Мотор