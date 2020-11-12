Тест-драйв Suzuki Ignis: простор есть, откровений нет





Что такое Suzuki Ignis? Кроссовер? Гибрид? Сити-кар? Все вместе? Непростой разговор о довольно простом автомобиле, который пытается играть сразу в нескольких рыночных сегментах. Что получилось в итоге – расскажу в детальном обзоре ниже.

Позиционирование Suzuki Ignis

Представители Suzuki в Украине пытаются позиционировать Ignis как компактный городской кроссовер – и, признаю, это не лишено определенной логики. Ведь еще первое поколение Suzuki Ignis, которое появилось в 2000-м году, являло собой нечто среднее между обычным хэтчбком и компактным кроссовером. Последние тогда лишь зарождались как класс – и можно сказать, что Suzuki Ignis был одним из первооткрывателей сегмента. При всей простоте, автомобиль вышел интересным: 3- или 5-дверный кузов, увеличенный клиренс, передний или полный привод, наличие в гамме модификации «Sport». Нынешний Suzuki Ignis (второго поколения) дебютировал в 2015 году: сейчас он лишен 3-дверного кузова, здесь не найти спортивной версии. Но по-прежнему на некоторых рынках представлена версия с полным приводом, заявлен клиренс в 180 мм, а под капотом скрывается тоже интересная техника – только теперь речь идет о гибриде SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki).

Первое поколение Suzuki Ignis дебютировало в 2000-м году: выбор кузова, передний или полный привод, спортивная версия, клиренс побольше – в обычной модели нашлось немало интересного. Второе поколение Suzuki Ignis было представлено в 2015-м, а в начале 2020 года прошло плановое обновление модели: изменилась решетка радиатора, передний бампер, оформление приборов, пр. Именно в таком обновленном варианте летом нынешнего года и стартовали продажи данной модели в Украине. Основным тестовым автомобилем стал Suzuki Ignis GLX, также вкратце будет представлена комплектация GL.

Как едет Suzuki Ignis?

По ходовой части и рулю – едет очень недурно. Вряд ли Suzuki Ignis удивит в деталях, но вдруг у него получается все неплохо в целом. Если описать поведение Suzuki Ignis в двух словах, то это будут слова «легко» и «шустро». Автомобиль очень резво и быстро перестраивается по рядам, входит в поворот, маневрирует и поворачивает. Нельзя говорить о сколько-нибудь спортивных нотках в характере, поскольку здесь легкий руль со слабой обратной связью, простое выскальзывание наружу поворота при переборе со скоростью (привет вам, узенькие шины), а высокий узкий кузов склонен к большим кренам. Кто-то отнесет к спортивности жесткость задней подвески – но не обманывайтесь, друзья, она просто жесткая. Хотя лишь до тех пор, пока назад не сядет 1-2 человека – и тогда все приходит в норму, автомобиль становится мягче в задней части. При этом передняя подвеска с точки зрения комфорта неплохо себя ведет практически всегда, удачно амортизируя неровности и отличаясь неслабой энергоемкостью: действительно похоже на кроссовер. Вот в итоге получается, что маленький и легкий Suzuki Ignis не удивляет деталями, но в целом едет бойко и весело, им приятно и просто управлять.

Но с мотором и трансмиссией все вышло с точностью до наоборот. В деталях – каждый из них делает свою работу хорошо. Но в целом – получается какая-то «каша». Начало движения происходит с заминкой и паузой, а темп разгона не поспевает за набором оборотов мотора, которые можно опознать даже без тахометра, а просто на слух. Разгон с педалью «в пол» заканчивается монотонным завыванием двигателя на 5-6 тысячах об/мин. – благо, хоть темп неплох: малыш честно «выезжает» обещанные 12,4 секунды. После срабатывания системы «стоп-старт» в городских пробках двигатель просыпается с миллисекундной задержкой. Но этого достаточно, чтобы успеть прижать педаль акселератора. И в следующее мгновение после запуска мотора автомобиль начинает разгоняться быстрее, чем нужно: будто стараясь наверстать упущенное. Одна похвала – при среднем темпе разгона все происходит плавно и тихо, реальное ускорение уже более линейно связано с нажатием педали акселератора, а мотор неплохо тянет на 2-3-4 тыс. об/мин.

Мне нравится передняя часть и деталировка на боковинах: маленький, но вполне серьезный автомобиль, который всеми силами старается походить на кроссовер. Но что случилось сзади? Ух, сколько шуточных версий я выслушал: и про то, как у дизайнера в этом месте закончился лист бумаги, и про «догнавший» многотонный грузовик… Клиренс в 18 см не подтверждается в реальности (из-за мягкой «губы» переднего бампера), а вот разгон 0-100 км/ч за 12,4 секунды – подтверждается. Хотя все, что касается динамики, ускорений, разгонов – это явно не стихия Suzuki Ignis с «автоматом»-вариатором (думаю, машина с «механикой» проявится себя намного лучше). А вот все, что касается поворотов и маневров, общей «шустрости» в городе – вполне.

А теперь два слова о салоне: внутри просторно! Для понимания – Suzuki Ignis лишь на 10-20 см длиннее, чем Daewoo Matiz и FIAT 500, но при этом намного просторнее внутри. Т.е вы получаете компактность для города и, одновременно, простор В-класса. Внутри много места над головой и для ног, вот только ширина «подкачала»: сзади нормально сядут два человека, даже не надейтесь там усадить троих. А что касается передней части, то водителя и пассажира ждут широкие и мягкие сиденья, пусть даже без явно-выраженной боковой поддержки.

Передняя панель простая по форме и отделочным материалам: сплошь жесткие пластики. Но это не означает, что внутри нет дизайнерских решений. К примеру, блок «климата» похож на колонку или термос, при этом пользоваться кнопками управления удобно. Перед пассажиром находится полка с белым декором, а возле боковых дефлекторов вентиляции присутствует имитация «под карбон». Простенько и недорого – но в целом-то вышло нарядно.

Посадка удобна, обзорность хороша, все кнопки на месте. Замечание по эргономике лишь одно – хочется больше диапазон регулировки руля. Зато посадка радует: передние сиденья довольно широкие (а не урезанные, как это бывает в мини-автомобилях), на втором ряду много места над головой и для коленей. Да еще и дверцы открываются почти под прямым углом. Вертикальный глубокий багажник предлагает 271 литр объема.

Есть ли инновации в Suzuki Ignis?

Номинально Suzuki Ignis являет собой просто компактный и недорогой автомобиль. С соответствующей конструкцией: несущий кузов, передняя подвеска – независимая МакФерсон, задняя – полунезависимая на основе торсионной балки, передний привод (жалко, версий с полным приводом у нас нет). Под капотом установлен 1,2-литровый 4-цилиндровый атмосферный мотор K12D, который выделяется разве, что довольно высокой степенью сжатия (13:1). В паре с этим моторам работает либо 5-ступенчатая «механика», либо «автомат» в виде CVT-вариатора. Но не все так просто – ведь в Suzuki Ignis есть две интересные системы.

Во-первых, гибридная система SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki): фактически это мощный стартер-генератор, который умеет собирать энергию во время замедлений и помогает мотору во время ускорений. Данная гибридная система не может самостоятельно, без участия ДВС, передвигать автомобиль даже на низкой скорости – возможности маловаты: стартер-генератор развивает лишь 3,1 л.с. (2,3 кВт) и 50 Нм, аккумулятор системы SHVS имеет емкостью всего 10 Ач. Однако эта система позволяет несколько снизить нагрузку на основной мотор (что положительно сказывает на расходе топлива), а также обеспечить дополнительный крутящий момент во время ускорения (что положительно сказывается на разгоне). Словом, это именно та система, которую принято называть Mild Hybrid или «мягкий гибрид» – но все-таки ее наличие приятно радует в автомобиле подобного размера, класса, цены.

Во-вторых, присутствует система Dual Sensor Brake Support. Соответствуя слову «Brake» в своем названии, данная система служит для предупреждения и автоматического торможения в случае риска ДТП с автомобилем впереди. Но здесь не только авто-торможение: также данная система умеет контролировать рядность движения. Правда, она не поправляет автомобиль в рамках своего ряда, а лишь предупреждает о самом факте выезде за границы полосы – индикацией на панели приборов и подергиваем руля. Но самое интересное состоит в том, что вся функциональность Dual Sensor Brake Support «завязана» на основе двух камер, которые дают «стерео»-картинку о происходящем на дороге – похоже на EyeSight в автомобилях Subaru. В целом система работает корректно, нареканий к ней нет: распознает и предупреждает о препятствии заранее, видит даже изрядно стертую разметку.

Общая конструкция привычна: несущий кузов, передний привод, атмосферный мотор. Из интересного – есть гибридная технология SHVS и система Dual Sensor Brake Support. А теперь пару слов о том, чего в Suzuki Ignis нет (зажимайте пальцы): камеры заднего вида и/или датчиков парковки, системы мультимедиа с возможностью подключения смартфонов (лишь обычная магнитола), даже подогревов передних сидений нет. Странно для максимальной комплектации GLX, правда? Кстати, о комплектациях и конкурентах…

Цена Suzuki Ignis и его конкуренты

Кроссовер Suzuki Ignis представлен в Украине только с одним мотором (1,2 л + гибридная система SHVS) и передним приводом. Но можно выбрать тип КПП – «механика» или «автомат» в виде CVT-вариатора. Плюс можно выбрать комплектацию: GL или GLX. Итого три варианта.

Старт дает версия GL, которая изначально предлагает неплохое оснащение: ABS и ESP, система удержания на склоне, шесть подушек безопасности, кондиционер, электропривод передних стекол и настройки боковых зеркал, светодиодные фары, аудиосистема с Bluetooth, датчик света, пр. Цена Suzuki Ignis GL c «механикой» – от примерно 440 тыс. грн. или около $15,5 тыс., вариант с «автоматом» – от 484 тыс. грн. или $17 тыс.

Следующей комплектацией является GLX, где добавлено: система Dual Sensor Brake Support, климат-контроль, задние электрические стеклоподъемники, передние противотуманные фары, круиз-контроль, руль с кожаной отделкой, 16-е литые диски, расширители колесных арок, рейлинги на крыше, пр. Данная комплектация предлагается только с «автоматом», поэтому цена Suzuki Ignis GLX – от 535 тыс. грн. или $18,5 тыс.

Вот вариант Suzuki Ignis в комплектации GL: уберите расширители арок и рейлинги, удалите различные накладки, поставьте обычные колеса с колпаками – и получите не кроссовер, а просто сити-кар. Вариант GL обходится обычным кондиционером, лишен круиз-контроля и задних «электростекол», зато даже здесь имеются светодиодные фары, шесть подушек безопасности, гибридная система SHVS. Кстати, все комплектации фиксированные, единственная опция – это 2-цветный вариант экстерьера за 7 тыс. грн.

Список конкурентов зависит от того, как позиционировать автомобиль. Если нужен небольшой и доступный кроссовер – то первым на ум приходит Renault Sandero Stepway. Также искусственно «выращен» из обычного хэтчбека и уже явно в годах (Suzuki воспринимается более «молодежным»), но зато может предложить более широкий выбор моторов и более низкие цены. Малого того: модель Suzuki Ignis с ценником более 500 тыс. грн. заходит уже на территорию даже не Sandero, а более крупного кроссовера Duster (круче которого, как известно, может быть лишь один кроссовер корейской марки). И раз уже зашла речь о семейных кроссоверах с ценой 500-550 тыс. грн, то нельзя сбрасывать со счетов китайские модели (к примеру, JAC S3) или родственный Suzuki SX4: каждый из них может предложить более просторный салон и более вместительный багажник.

С другой стороны: если делать упор на компактность, удобство эксплуатации в городе, оригинальный дизайн, топливную экономичность – значит, вам просто нужен небольшой сити-кар. При ценовом уровне около 400 тыс. грн. можно смотреть в сторону FIAT 500: сильно проиграете в просторе салона и универсальности ходовой части, зато бонусом получите нестареющий дизайн и «автомат» (пусть даже это на самом деле будет дергающий «робот»). Если прицениваетесь к автомобилю с ценой около 500-550 тыс. грн., то существует модель Opel Corsa, которая предлагает отличные ездовые повадки и современное оснащение. Это лишь два примера, а ведь список альтернатив намного шире: Citroen C3 (сейчас на рынок выходит обновленная версия), SEAT Ibiza, SKODA Fabia, Ford Fiesta…

Автомобиль Suzuki Ignis пытался объединить в себе несколько трендов – компакт, гибрид, кроссовер – но в итоге получил сильных конкурентов из разных классов: легковые городские автомобили, небольшие кроссоверы.

Стоимость содержания и реальный расход топлива Suzuki Ignis

Городской расход топлива постоянно находился у отметки 6 л (5,7-6,2 л) на 100 км пути. На пустых дорогах и при плавном движении можно получить даже меньше 5 л на 100 км, а с учетом пробок и/или динамичной езды расход топлива поднимается до 7-7,3 л на 100 км пути. При скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет порядка 4-4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 5,5 л на 100 км пути. Здесь важно отметить, что максимальной комфортной скоростью на трассе является как раз порядка 100-120 км/ч, не особо выше. Мало динамики, слабая звукоизоляция, сильная зависимость от порывов бокового ветра (что критично для легкого автомобиля с высоким угловатым кузовом). В итоге загородная поездка выглядит так: «стабильно около 100 км/ч плюс ускорения во время обгонов».

Общая гарантия – три года или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Стандартное базовое ТО оценивается в 2,2-2,5 тыс. грн., более обширные и комплексные ТО обойдутся в 3,5-3,9 тыс. грн. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль прошел крас-тесты Euro NCAP еще несколько лет назад и тогда показал «3-звездочную» оценку: у водителя и переднего пассажира немало зон, которые при фронтальных ударах отмечены лишь со средней защитой – грудь, ноги. Хотя в случае бокового удара или наезда сзади модель Suzuki Ignis обеспечивает довольно хорошую защиту. Также для автомобиля характерна неплохая защита детей (при перевозке в специальном кресле), но проставлена невысокая оценка за системы безопасности. В итоге: таки «середнячок».

В итоге

Пусть выйдет каламбур, но все-таки: если бы ценник Suzuki Ignis был ниже – то цены бы ему не было. Это идеальный автомобиль для тех, кто может позволить себе купить Renault Sandero Stepway, но не хочет этого делать. С такого ракурса Suzuki Ignis мог бы выглядеть «свежей кровью» в своем классе и обязательно нашел бы массу поклонников.

Но при цене в полмиллиона гривен – тут и спрос другой, и соперники иные. На фоне которых Suzuki Ignis уже не удивляет. Вспомните другие модели бренда: молодежная Vitara, оригинал Jimny, практичный SX4 – каждый из автомобилей чем-то выделялся на фоне конкурентов. А новичок Suzuki Ignis просто закрывает свою рыночную нишу. Признаю, что он справляется с этой ролью вполне достойно: яркий и необычный, просторный и при этом компактный автомобиль. Но не более того.

Плюсы:

+ Достаточно просторный салон, как для таких габаритов

+ Низкий расход топлива в городе и на трассе, особенно с учетом «автомата»

+ Концепция «городского кроссовера» с высоким кузовом и небольшими свесами

Минусы:

— Недостает камеры заднего вида, подогревов сидений, датчиков парковки…

— Оригинальный «нос», но что произошло с задней частью?

Технические характеристики Suzuki Ignis 1.2 Hybrid GLX

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 3,7 х 1,69 х 1,605 м

Колесная база – 2,435 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 271 л (5 мест) до 1 101 л (2 места)

Грузоподъемность – 410 кг

Снаряженная масса – 920 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 1,2 л + гибридная система SHVS

Мощность – 83 л.с. при 6 000 об/мин.

Крутящий момент – 107 Нм при 2 800 об/мин.

Удельная мощность и момент – 90 л.с. на 1 т; 116 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат» (CVT-вариатор)

Разгон 0-100 км/ч – 12,4 секунды

Максимальная скорость – 155 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,3 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Ecopia EP150 175/60R16

Цена тестового автомобиля – 535 тыс. грн. или $18,5 тыс.