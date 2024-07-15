Новости Авто 15.07.2024 в 18:56 comment views icon

Honda показала Ye S7 — первый кроссовер нового «электрического» суббренда Ye

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Honda показала Ye S7 — первый кроссовер нового «электрического» суббренда Ye

Honda готова выйти на китайский рынок электромобилей с электрическим кроссовером Ye S7 — первой моделью в рамках нового суббренда электромобилей Ye. Компания опубликовала официальные изображения Ye S7, демонстрируя дизайн кроссовера с панорамным люком. А Министерство промышленности и информационных технологий Китая обнародовало некоторые его характеристики.

Honda показала Ye S7 — перший кросовер нового "електричного" суббренда Ye

Ye S7 будет базироваться на полностью электрической архитектуре Honda W. Как ожидается, внедорожник удовлетворит потребности китайских потребителей, предлагая два электрических мотора (от United Automotive Electronic Systems) суммарной мощностью 350 кВт (470 л.с.).

Honda показала Ye S7 — перший кросовер нового "електричного" суббренда Ye

Автомобиль весом 2305 кг сможет разгоняться до скорости 180 км/ч. Электромоторы будут получать энергию от тройных литиевых батарей от CATL, но их емкость, скорость зарядки и запас автономного хода пока не сообщаются. Электромобиль будет иметь длину 4750 мм, ширину 1930 мм и высоту 1625 мм, а колесная база составит 2930 мм.

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Выход Ye S7 на рынок планируется на конец года. Автомобиль будет производить Dongfeng Honda, совместное предприятие Honda и Dongfeng Motor. Honda планирует выпустить шесть моделей под брендом Ye до 2027 года.

Источник: arenaev

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