Хорватский ныряльщик установил рекорд задержки дыхания

Ныряльщик из Хорватии Витомир Маричич 14 июня этого года установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой.

Ныряльщик установил рекорд в своем родном городе Опатия в бассейне глубиной 3 метра. Маричич сделал глубокий вдох и лег на дно бассейна, где оставался в течение 29 минут 3 секунд. Его достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Хорватский фридайвер превзошел предыдущий рекорд на 5 минут.

Маричич задержал дыхание почти на полчаса, что кажется просто невероятным. Это вдвое дольше, чем у таких естественных ныряльщиков как дельфины-афалины. Вероятно хорватский фридайвер мог бы посоревноваться даже с тюленями.

С каждым вдохом тюлень может заменить до 90% воздуха в легких. В сравнении с этим человек с каждым вдохом может впустить лишь 20% свежего кислорода в легкие. Так что людям необходимо делать больше вдохов. Чтобы в организм поступило как можно больше кислорода, Маричич перед попыткой вдыхал чистый воздух в течение 10 минут.

Таким образом он увеличил содержание кислорода в плазме крови, которая выступает ключевым резервуаром кислорода для тканей в человеческом организме. Хорватский фридайвер объяснил, что перешел к попытке установления мирового рекорда, имея в организме в 5 раз больше кислорода, чем обычно. В противном случае его попытка была бы неудачной.

Однако даже в обычных условиях Маричич способен задерживать дыхание до 10 минут. Рекорд Гиннесса по задержке дыхания без посторонней помощи составляет 11 минут и 35 секунд. Его установил Бранко Петрович из Сербии в 2014 году. Для сравнения: среднестатистический человек может задержать дыхание на 30-90 секунд.

По данным официального сайта Книги рекордов Гиннеса, в июне Маричич совершил попытку самой длинной задержки дыхания, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения океана. Возможно ему также удастся превзойти рекорд Бранко Петровича.

Витомир стал чемпионом мира по фридайвингу в пяти дисциплинах. Маричич получил бронзовую медаль на чемпионате мира по фридайвингу, установил мировые рекорды по системам AIDA и CMAS в дисциплине «ныряние в длину в раздельных ластах». В апреле 2019 года Витомир Маричич установил мужской рекорд CMAS в дисциплине «ныряние в длину в ластах» с би-плавниками, проплыв расстояние 264,7 метров.

Витомир Маричич известен не только своими достижениями во фридайвинге. Он плавал с акулами, китами и дельфинами, возглавлял экспедиции на Килиманджаро и Эльбрус, встречался с африканскими племенами, купался в реке Амазонка, стоял на краях вулканов, гулял по веревке над каньоном, лазил по ледяным водопадам, прыгал с самолета и им же управлял. Он также ел жуков, рептилий и множество других экзотических насекомых.

Источник: ScienceAlert