Том Круз совершил 16 прыжков с парашютом в огне для «Миссия невыполнима 8» — и это мировой рекорд

Если вы не знали, то существует рекорд по количеству прыжков с горящим парашютом — и принадлежит он Тому Крузу, который совершил 16 таких трюков для фильма «Миссия невыполнима 8».

«Том не просто играет героев боевиков — он и есть героем боевиков!» — заявил Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннеса (через Games Radar). «Большая часть успеха актера может быть объяснена его абсолютной сосредоточенностью на аутентичности и расширении границ того, что он может сделать. Это честь иметь возможность признать его абсолютную бесстрашие с этим новым титулом рекордсмена Гиннеса».

Собственно для тех, кто еще не имел возможности посмотреть трюк в фильме, Paramount выпустила закулисное видео, где можно услышать комментарии самого Тома.

Обширная фильмография Тома Круза, восходящая к началу 1980-х годов, включает широкий спектр ролей, выходящих за рамки жанра боевиков, таких как его выступления в фильмах вроде «Человека дождя». Однако именно «Миссия невыполнима» зарекомендовала его как актера, способного на все, что касается физической выносливости (некоторые трюки он исполнял и со сломанной ногой).

Восьмой фильм серии был заявлен как последняя работа актера в роли Итана Ханта, что могло сделать этот трюк последним в его кинокарьере, если бы не одно «но» — Том уже заявил, что собирается сниматься в боевиках до 100 лет. Напомним, что среди прочего Круз отметился в «Миссия невозможна: Последняя расплата» в подводной сцене, где находился на грани гипоксии, и моментом, где прыгает с самолета, который в это время совершает движение, а также привлек к одному из самых сложных «кульбитов» режиссера Криса Маккуори.

Лента все еще транслируется в кинотеатрах и заработала около $360 млн на данный момент. Ее бюджет, для сравнения, составил $300 млн (расходы выросли в частности из-за вынужденных пауз во время забастовок в Голливуде, на момент которых было снято примерно 40% материала). Первые отзывы оценили фильм «Миссия невыполнима: Последняя расплата» в 86% на Rotten Tomatoes, как «почти идеальный финал для Итана Ханта», тогда как кинообозреватель ITC Денис Федорук поставил ленте 7/10 баллов.

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«Вероятно, это не самая блестящая монета в копилке и даже предыдущая «Расплата: Часть первая» выглядела живее, напряженнее и более аутентичной, что ли. Но это достойное завершение почти 30-летнего путешествия на максимальных скоростях, хотя как раз здесь обороты несколько снижаются. В конце концов, это крепкий и максимально честный летний блокбастер, который, как и его главный герой, чувствует себя уверенно, особенно среди изрядно надоевших марвело-форсажовских сказочек», — из рецензии ITC.

Напомним, что ранее собственный рекорд установил другой релиз 2025 года — шестой по счету фильм в культовой 25-летней хоррор-франшизе «Пункт назначения», который поджег для одной из сцен 71-летнюю каскадершу.