«‎Хостмайстер» усилил защиту инфраструктуры с помощью системы аутентификации Hideez

Компания «Хостмастер» (администратор домена .UA) усилила защиту своей сетевой инфраструктуры с помощью системы аутентификации Hideez, базирующейся на аппаратных ключах доступа Yubikeys компании Yubico.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Сетевая инфраструктура «Хостмастер» в настоящее время охватывает серверы и облачные сервисы, расположенные в нескольких городах Украины, странах Европы и США. Система Hideez в свою очередь обеспечит сотрудникам защищенный и надежный доступ к ресурсам компании из любой точки мира.

Мы благодарны Hideez и Yubico за возможность усилить защиту наших ресурсов. Ведь использование устройств Yubikeys позволит обезопасить нашу инфраструктуру от несанкционированного вмешательства посторонних лиц», Олег Левченко, директор компании «Хостмастер»

Сотрудничество между «Хостмастером» и Hideez также предполагает интеграцию универсального аппаратного модуля защиты Yubico HSM для подписания доменов по технологии DNSSEC.

С 24 февраля Hideez предоставляет украинским организациям бесплатные лицензии на пользование аутентификационным сервером Hideez и бесплатно поставляет ключи безопасности YubiKey.

Здесь также уместно вспомнить о недавней инициативе IT-гигантов Apple, Microsoft и Google, которая предусматривает переход на единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года.