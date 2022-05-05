Apple, Google и Microsoft запустят вход без пароля на всех основных платформах уже в следующем году

Apple, Google и Microsoft объявили о планах расширить поддержку общего стандарта входа без пароля, созданного Альянсом FIDO и Консорциум всемирной паутины. Общее заявление было сделано 5 мая, во Всемирный день паролей.

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Новый стандарт позволяет веб-сайтам и приложениям осуществлять безопасный и простой вход без пароля для пользователей на разных устройствах и платформах.

«Аутентификация только с помощью пароля — одна из самых больших проблем безопасности в Интернете, а управление таким количеством паролей утомительно для потребителей, что часто приводит к тому, что потребители повторно используют одни и те же пароли в сервисах. Эта практика может привести к дорогостоящему захвату учетных записей, утечке данных и даже краже личных данных». FIDO Alliance

Для решения этой проблемы есть менеджеры паролей и устаревшие формы двухфакторной аутентификации, но FIDO предлагает более современный выход из ситуации.

Для входа в приложение или на сайт пользователям будет достаточно совершить те же действия, что и при входе в систему: ввод пин-кода, отпечатка пальца или распознавания лица.

Новые стандарты беспарольного входа уже поддерживаются на многих устройствах и во всех современных браузерах. Apple, Google и Microsoft объединились для разработки и встраивания поддержки на свои платформы.

Сегодняшнее объявление расширяет возможности, предоставляя две новые опции для удобного входа без пароля:

Позволить пользователям получать автоматический доступ к данным для входа в FIDO на устройствах без необходимости повторной регистрации каждой учетной записи.

Позволить аутентификацию FIDO на мобильных для входа на веб-сайт или приложение на соседнем устройстве, в независимости от используемой платформы ОС или браузера.

«Расширенная поддержка FIDO позволит веб-сайтам впервые внедрить сквозную беспарольную работу с защитой от фишинга. Это включает в себя как первый вход на веб-сайт, так и повторные входы в систему. Когда в 2022 и 2023 годах в отрасли станет доступна поддержка ключей доступа, у нас наконец появится интернет-платформа для действительно беспарольного будущего». Сампат Сринивас, директор по управлению продуктами для безопасной аутентификации в Google и президент Альянса FIDO

Ожидается, что эти новые возможности станут доступны на платформах Apple, Google и Microsoft в течение следующего года.