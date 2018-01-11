HP показала собственный BFGD-монитор – HP Omen X 65

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На выставке CES 2018 компания NVIDIA анонсировала новые крупноформатные компьютерные мониторы Big Format Gaming Display (BFGD). А HP продемонстрировала собственную версию такого монитора, получившую название HP Omen X 65.

Монитор HP Omen X 65 имеет диагональ экрана 65 дюймов и поддерживает разрешение 4K Ultra HD. Устройство также обеспечивает частоту обновления изображения 120 Гц и способно отображать контент в формате HDR10. Максимальная яркость изображения составляет 1000 нит. Дополнительно заявлена поддержка технологии NVIDIA G-SYNC HDR. В монитор интегрированы функциональные возможности консоли NVIDIA Shield. Благодаря этому можно просматривать потоковый контент, запускать трансляцию игрового процесса с компьютера из другой комнаты, играть в казуальные игры из библиотеки Shield.

Сроки начала продаж и ориентировочная цена монитора HP Omen X 65 пока не уточняются.

Источник: techpowerup