HP показала собственный BFGD-монитор – HP Omen X 65
На выставке CES 2018 компания NVIDIA анонсировала новые крупноформатные компьютерные мониторы Big Format Gaming Display (BFGD). А HP продемонстрировала собственную версию такого монитора, получившую название HP Omen X 65.
Монитор HP Omen X 65 имеет диагональ экрана 65 дюймов и поддерживает разрешение 4K Ultra HD. Устройство также обеспечивает частоту обновления изображения 120 Гц и способно отображать контент в формате HDR10. Максимальная яркость изображения составляет 1000 нит. Дополнительно заявлена поддержка технологии NVIDIA G-SYNC HDR. В монитор интегрированы функциональные возможности консоли NVIDIA Shield. Благодаря этому можно просматривать потоковый контент, запускать трансляцию игрового процесса с компьютера из другой комнаты, играть в казуальные игры из библиотеки Shield.
Сроки начала продаж и ориентировочная цена монитора HP Omen X 65 пока не уточняются.
Источник: techpowerup