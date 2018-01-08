NVIDIA анонсировала 65-дюймовые игровые мониторы с поддержкой 4K, HDR, G-Sync и частоты 120 Гц

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К выставке CES 2018 компания NVIDIA подготовила достаточно крупные игровые мониторы, которые получили обозначение BFGD (Big Format Gaming Display). Фактическими производителями готовых устройств являются компании Acer, ASUS и HP, но все они соответствуют общим требованиям.

Итак, мониторы BFGD имеют диагональ экрана 65 дюймов и поддерживают разрешение 4K. Также поддерживаются расширенный динамический диапазон HDR, частота обновления изображения 120 Гц и технология NVIDIA G-Sync. В устройства интегрированы возможности приставки NVIDIA Shield и виртуального помощника Google Assistant.

Пока что более подробные технические характеристики мониторов BFGD не разглашаются. Также не сообщается, когда такие устройства поступят в продажу, и какова будет их рекомендованная розничная цена. Однако известно, что эти мониторы будут демонстрироваться во время проведения выставки CES 2018.

Источник: The Verge