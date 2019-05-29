HP представила новый высокопроизводительный ранцевый ПК VR Backpack G2 за $3299





Как известно, традиционные гарнитуры виртуальной реальности, представленные на рынке, делятся на три категории: одни требуют для работы компьютер или игровую консоль, другие рассчитаны на подключение к смартфонам, а третьи являются полностью автономными. Сейчас активно развивается именно сегмент автономных, тогда как устройства первой категории (ее самые видные представители — Oculus Rift S и HTC Vive Cosmos), требующие достаточно высокопроизводительной системы, попросту обновляются. В свое время первое поколение VR-гарнитур привело к появлению новой категории ПК — ранцевым ПК. И вот на проходящей сейчас выставке Computex 2019 компания HP представила новую модель ранцевого ПК, предназначенного для ношения на спине. Новинка называется HP VR Backpack G2.

Прежде всего отметим, что это уже как минимум четвертый «рюкзачный» ПК в ассортименте HP. Оригинальная модель была представлена в 2016 году, а в 2017 году вышли модели HP Omen X Compact Desktop и HP Z VR Backpack. Новая модель отличается современной и более мощной конфигурацией. В частности, в основе ПК лежат процессор Intel Core i7 8-го поколения (точная модель не указывается) и видеокарта Nvidia RTX 2080, которые в сравнении с предшественником обеспечивают прирост вычислительной мощности в 30% и дают дополнительную прибавку производительности на 25% по части графики.

Устройство носится как рюкзак, работая от аккумуляторов с возможностью «горячей» замены. Но подобно последним «рюкзачным» моделям ПК Omen X, этот новый HP VR Backpack G2 может использоваться как обычный высокопроизводительный настольный компьютер. Входящая в комплект стыковочная станция это позволяет.

В новой модели инженеры HP немного переработали конструкцию. Они разместили аккумуляторы в более удачном месте, сделав их замену более удобной. Также теперь проще снять каркас для очистки системы. И это важно, поскольку устройства этой категории чаще всего используются бизнесом (как для развлечений, так и для работы), чем обычными пользователями. Сама HP ориентирует эти устройства на «развлекательные центры, дизайн, моделирование и проектирование архитектурных сооружений». Стоит новинка соответствующе. Новый HP VR Backpack G2 оценивается в $3299 и начнется продаваться уже эти летом.

Источник: The Verge