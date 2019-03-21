Представлена VR-гарнитура Oculus Rift S с более высоким разрешением и встроенным трекингом

Oculus представила VR-гарнитуру следующего поколения Rift S с более высоким разрешением и встроенной системой отслеживания, что позволило отказаться от внешних датчиков. Новинка была разработана в сотрудничестве с компанией Lenovo, которая, как ожидается, должна помочь Oculus ускорить производство шлема виртуальной реальности.

Гарнитура Oculus Rift S получила ЖК-экраны (как в бюджетной модели Oculus Go) с увеличенным разрешением 1440×1280 пикселей на каждый глаз, но сниженной частотой обновления картинки с 90 Гц до 80 Гц. Производителем заявлена система отслеживания из пяти камер под названием Insight, которой также будет оснащена предстоящая автономная гарнитура Oculus Quest, и встроенная аудиосистема с разъёмом для подключения внешних устройств. В комплекте со шлемом будут поставляться обновлённые контроллеры Touch.

Новинка сохранила фирменный стиль, но получила немного другую конструкцию и новое крепление в виде пластикового оголовья со специальным колесиком для фиксации устройства на голове, похожее на то, что используется в PlayStation VR. Есть возможность приближать или отдалять линзы и регулировать межзрачковое расстояние с помощью прилагаемого программного обеспечения.

Одной из ключевых особенностей Oculus Rift S является функция Passthrough Plus, которая позволяет просматривать реальное окружение, когда вы настраиваете виртуальное пространство с помощью инструмента Oculus Guardian. Oculus Rift S будет поддерживать те же игры, что и предыдущая версия гарнитуры. Компания обещает полноценный кроссплей и кросспокупки. При этом системные требования к компьютеру остались прежними, благодаря снижению частоты обновления.

Выход Oculus Rift S намечен на весну этого года. Стоимость гарнитуры будет на уровне $400. Что касается первого поколения шлема Rift, то компания планирует постепенно снимать его с продажи. Тем временем сообщается, что устройство уже исчезло со складов магазинов, на текущий момент купить его можно только на сайте Oculus и у розничных партнёров компании. Но, похоже, это тоже ненадолго.

Источник: The Verge