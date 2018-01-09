HP создала камеру Z 3D для ПК, позволяющую оцифровать объекты для VR и 3D

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Моноблочные компьютеры HP серии Sprout Pro оснащены камерами для захвата 3D изображений. Но что же делать тем пользователям, у которых уже имеются достаточно производительные компьютеры и качественные мониторы? Для таких пользователей в HP разработали камеру Z 3D.

Фактически, Z 3D представляет собой аналог камеры из Sprout Pro, но выполненный в виде отдельного портативного аксессуара. Его можно присоединить практически к любому монитору с плоской задней панелью. При помощи такой камеры специалисты в сферах создания VR и 3D смогут снимать реальные объекты без необходимости покупки дополнительного ПК. Камера Z 3D также позволяет снимать 2D документы и совместно работать с ними благодаря трансляции живого видео.

Компания HP пока не торопится делиться подробными характеристиками камеры Z 3D, информацией о сроках начала её продаж и ориентировочной цене.

Источник: Engadget