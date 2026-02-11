HP запустила подписку на игровые ПК: самый дешевый вариант с RTX 4050 стоит $50 в месяц

HP запустила сервис Omen Gaming Subscription, который позволяет взять игровые ПК за ежемесячную плату вместо покупки. Самый дешевый вариант — HP Victus 15 с RTX 4050 за 50 долларов в месяц.
Ключевой момент в том, что подписка это аренда с правом ежегодного апгрейда. Даже если пользователь платит годами, игровые ПК остаются собственностью компании. Так что это не рассрочка и не кредит, а отдельная модель пользования техникой.
Сколько стоит подписка на игровые ПК
Базовая модель в подписке это HP Victus 15 с Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD стоит $50 в месяц. Сейчас этот ноутбук продается примерно за $950. То есть менее чем за 19 месяцев выплат можно покрыть его полную рыночную цену, но без права на выкуп.
Другие варианты:
- HP Omen 16 с RTX 5060 — $70 в месяц (стоит около $1300)
- HP Omen 16 с RTX 5070 — $80 в месяц (примерно $1500)
- HP Omen Max 16 с RTX 5080 и Core Ultra 9 — $130 в месяц (примерно $2110)
По условиям за 16-20 месяцев платежей фактически выплачивается полная стоимость ноутбука по текущим ценам. Если передумать, то в течение первых 30 дней можно вернуть устройство без каких-либо штрафов. То же самое происходит после или во время 13-го месяца подписки. Однако между 2 и 12 месяцем со стороны клиента надо оплатить штраф: например, отказ от Victus 15 на втором месяце обойдется примерно в $550, а от Omen Max 16 — около $1430.
В чем разница между приобретением, рассрочкой и подпиской на игровые ПК
HP отдельно объясняет, чем их модель отличается от классической покупки или рассрочки. Если свести все к одному списку, картина выглядит так:
|Функция
|Приобретение
|Рассрочка
|Подписка
|Будете ли вы владельцем ноутбука?
|Да
|Да
|Нет
|Проверка кредитной истории
|Нет
|Да
|«Мягкая» проверка
|Опциональные аксессуары за ежемесячную плату
|Нет
|Нет
|Да
|30-дневный тестовый период
|Нет
|Нет
|Да
|Возможность апгрейда каждый год
|Нет
|Нет
|Да
|Гарантия
|1 год
|1 год
|Постоянная
|Замена на следующий день
|Нет
|Нет
|Да
|Поддержка 24/7
|Стандартная поддержка HP
|Стандартная поддержка HP
|Да
Источник: PC Gamer
