HP запустила подписку на игровые ПК: самый дешевый вариант с RTX 4050 стоит $50 в месяц

Маргарита Юзяк

HP запустила сервис Omen Gaming Subscription, который позволяет взять игровые ПК за ежемесячную плату вместо покупки. Самый дешевый вариант — HP Victus 15 с RTX 4050 за 50 долларов в месяц.


Ключевой момент в том, что подписка это аренда с правом ежегодного апгрейда. Даже если пользователь платит годами, игровые ПК остаются собственностью компании. Так что это не рассрочка и не кредит, а отдельная модель пользования техникой.

Сколько стоит подписка на игровые ПК

Базовая модель в подписке это HP Victus 15 с Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD стоит $50 в месяц. Сейчас этот ноутбук продается примерно за $950. То есть менее чем за 19 месяцев выплат можно покрыть его полную рыночную цену, но без права на выкуп.

Другие варианты:


  • HP Omen 16 с RTX 5060 — $70 в месяц (стоит около $1300)
  • HP Omen 16 с RTX 5070 — $80 в месяц (примерно $1500)
  • HP Omen Max 16 с RTX 5080 и Core Ultra 9 — $130 в месяц (примерно $2110)

По условиям за 16-20 месяцев платежей фактически выплачивается полная стоимость ноутбука по текущим ценам. Если передумать, то в течение первых 30 дней можно вернуть устройство без каких-либо штрафов. То же самое происходит после или во время 13-го месяца подписки. Однако между 2 и 12 месяцем со стороны клиента надо оплатить штраф: например, отказ от Victus 15 на втором месяце обойдется примерно в $550, а от Omen Max 16 — около $1430.

В чем разница между приобретением, рассрочкой и подпиской на игровые ПК

HP отдельно объясняет, чем их модель отличается от классической покупки или рассрочки. Если свести все к одному списку, картина выглядит так:

Функция Приобретение Рассрочка Подписка
Будете ли вы владельцем ноутбука? Да Да Нет
Проверка кредитной истории Нет Да «Мягкая» проверка
Опциональные аксессуары за ежемесячную плату Нет Нет Да
30-дневный тестовый период Нет Нет Да
Возможность апгрейда каждый год Нет Нет Да
Гарантия 1 год 1 год Постоянная
Замена на следующий день Нет Нет Да
Поддержка 24/7 Стандартная поддержка HP Стандартная поддержка HP Да

Фактически HP предлагает не сам ноутбук, а право пользования актуальным железом с возможностью ежегодного апгрейда. Это позволяет клиентам протестировать технику и понять, подходит ли она им. Но если пользоваться устройством 3-4 года только по подписке, то расходы получаются слишком высокими и теряют смысл, ведь он не будет принадлежать вам.

Источник: PC Gamer

