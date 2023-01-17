Игровые ноутбуки MSI с GeForce RTX 4090 будут стоить более $4000, тогда как «бюджетная» версия с RTX 4060/RTX 4050 обойдется в $1200

MSI подтвердила цены на свои ноутбуки через крупного американского розничного продавца Microcenter. Обещанной модели за $999 долларов с графикой RTX 4050 в списке нет.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Ноутбук GT77HX Titan, оснащенный графическим процессором RTX 4090, процессором i9-13980HX, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и 2 ТБ SSD обойдется в $4700.

Ненамного меньшую цену получил GE78HX Raider за $4000. Основное отличие от предшественника заключается в дисплее 4K 144 Гц на Titan и панели Mini-LED 1440p 240 Гц на Raider. Стоит добавить, что геймеры могут выбрать Raider с GPU RTX 4080 на $700 дешевле, но эта система также поставляется с более медленной DDR5.

Среди более доступных вариантов с RTX 4070 – Pulse 15 за $1700 с процессором Core i7-13700H, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и 1 ТБ SSD. Есть модель за $1500 с RTX 4060 и вдвое меньшей системной памятью.

Самый дешевый вариант за $1200 – ноутбук MSI Katana 15 с процессором Core i7-12650H или i7-13620H. Такие системы снабжены графическим процессором RTX 4060 или RTX 4050.

Согласно неподтвержденной информации, предварительные заказы на ноутбуки RTX 40 могут начаться 1 февраля, но их будут отправлять не раньше 8 или 22 февраля в зависимости от модели.

Источник: Videocardz, Microcenter