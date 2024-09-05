«Хранилище стоит дорого»: Discord снизил лимит бесплатной загрузки файлов до 10 МБ

Discord обновил страницу поддержки сообщением о снижении лимита на загрузку файлов — он сократится почти вдвое, с 25 до 10 МБ, для бесплатных пользователей.

Компания пишет, что управление хранилищем стоит дорого, а новый лимит был выбран, учитывая статистику использования. Сообщается, что почти 99% пользователей отправляют файлы объемом менее 10 МБ.

Напомним, что предыдущий лимит в 25 МБ был любезно предоставлен компанией только в апреле — тогда как ранее бесплатным пользователям предлагалось ограничение в 8 МБ.

Для тех, кто хочет и в дальнейшем передавать большие файлы в высоком качестве через сервис, Discord предлагает оформить подписку Nitro.

«В отличие от других платформ, мы храним ваши файлы столько, сколько вам нужно. Если вам нужно больше возможностей для загрузки, Nitro Basic предлагает ограничение в 50 МБ, а Nitro дает вам до 500 МБ», — сообщила компания на своей официальной странице поддержки.

Стоимость подписки на Nitro Basic обойдется в $3 в месяц, тогда как пользователи Nitro платят $10, однако дополнительно получают возможность транслировать видео в 4K и использовать эмодзи в каналах.

Для сравнения, такие платформы обмена сообщениями, как WhatsApp и Telegram, предлагают ограничение на загрузку файлов в 2 ГБ.

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Источник: Dexerto