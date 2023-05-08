Новости Софт 08.05.2023 в 16:05

Discord меняет систему имён пользователей — многие критикуют изменения, а кто-то даже угрожает покинуть платформу

Вадим Карпусь

Автор новостей

На прошлой неделе Discord объявил об изменении системы наименования пользователей. Ранее сервис не требовал использовать абсолютно уникальный дескриптор, а позволял добавлять к имени пользователя четырехзначный цифровой код, известный как «дискриминатор». Это позволяло создавать имена пользователей типа User#1234. Но теперь Discord отказывается от такой схемы наименования в пользу полностью уникальных имён пользователей.

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Соучредитель и технический директор Станислав Вишневский признал, что изменение будет «жестким» для некоторых людей. Однако по его словам, это должно помочь многим пользователям. Дело в том, что система с дискриминаторами оказалась слишком запутанной. Он отметил, что более 40% пользователей не знают свой номер дискриминатора. Это приводит к тому, что «почти половина» всех запросов на добавление в друзья не позволяет установить нужные связи, в основном из-за неправильно введенных номеров.

Однако такое решение сервиса вызвало массу критики. Пользователи говорят, что существующая система с дискриминаторами была достаточно удобной и позволяла многим пользователям использовать одно и то же удобное и подходящее имя, не беспокоясь о «идеальном» имени пользователя. Теперь многие пользователи лишатся привычных имён.

Ведь в ближайшем будущем (речь о ближайших нескольких месяцах) миллионам пользователей Discord предстоит распрощаться со своими нынешними именами пользователей и надеяться, что им удастся заполучить новое имя, которое будет таким же, как нынешнее, но без дескриптора. Пользователям нужно будет дождаться уведомления в приложении, когда наступит их очередь выбирать новое имя пользователя. Компания будет устанавливать приоритет пользователей в зависимости от даты их регистрации в Discord.

Discord заявляет, что попытается аккуратно провести изменение для своих самых известных пользователей.

«Пользователи с постоянными деловыми отношениями с Discord, которые управляют определенными партнерскими, проверенными или авторскими серверами, смогут выбирать имя пользователя раньше других пользователей, чтобы снизить риск перевоплощения для своих учетных записей».

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С таким подходом Discord многие пользователи опасаются, что они утратят свои узнаваемые имена только потому, что кто-то окажется в очереди раньше или состоит в приоритетных отношениях с Discord. Кто-то даже планирует покинуть платформу, если такая ситуация произойдёт в процессе переименования.

Источник: The Verge


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