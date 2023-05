Discord меняет систему имён пользователей — многие критикуют изменения, а кто-то даже угрожает покинуть платформу

На прошлой неделе Discord объявил об изменении системы наименования пользователей. Ранее сервис не требовал использовать абсолютно уникальный дескриптор, а позволял добавлять к имени пользователя четырехзначный цифровой код, известный как «дискриминатор». Это позволяло создавать имена пользователей типа User#1234. Но теперь Discord отказывается от такой схемы наименования в пользу полностью уникальных имён пользователей.

Соучредитель и технический директор Станислав Вишневский признал, что изменение будет «жестким» для некоторых людей. Однако по его словам, это должно помочь многим пользователям. Дело в том, что система с дискриминаторами оказалась слишком запутанной. Он отметил, что более 40% пользователей не знают свой номер дискриминатора. Это приводит к тому, что «почти половина» всех запросов на добавление в друзья не позволяет установить нужные связи, в основном из-за неправильно введенных номеров.

i can’t name a SINGLE good thing here, like what if someone takes your handle? this was a problem on many platforms before and discord never had it because of the number tags. it’ll also be more confusing to communicate with those who have different display names and handles. https://t.co/qnTpAZAhxV

