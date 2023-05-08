Discord меняет систему имён пользователей — многие критикуют изменения, а кто-то даже угрожает покинуть платформу

На прошлой неделе Discord объявил об изменении системы наименования пользователей. Ранее сервис не требовал использовать абсолютно уникальный дескриптор, а позволял добавлять к имени пользователя четырехзначный цифровой код, известный как «дискриминатор». Это позволяло создавать имена пользователей типа User#1234. Но теперь Discord отказывается от такой схемы наименования в пользу полностью уникальных имён пользователей.

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Соучредитель и технический директор Станислав Вишневский признал, что изменение будет «жестким» для некоторых людей. Однако по его словам, это должно помочь многим пользователям. Дело в том, что система с дискриминаторами оказалась слишком запутанной. Он отметил, что более 40% пользователей не знают свой номер дискриминатора. Это приводит к тому, что «почти половина» всех запросов на добавление в друзья не позволяет установить нужные связи, в основном из-за неправильно введенных номеров.

i can’t name a SINGLE good thing here, like what if someone takes your handle? this was a problem on many platforms before and discord never had it because of the number tags. it’ll also be more confusing to communicate with those who have different display names and handles. https://t.co/qnTpAZAhxV — SupaIsaiah016 ΔΔΔ (@SupaIsaiah016) May 3, 2023

Однако такое решение сервиса вызвало массу критики. Пользователи говорят, что существующая система с дискриминаторами была достаточно удобной и позволяла многим пользователям использовать одно и то же удобное и подходящее имя, не беспокоясь о «идеальном» имени пользователя. Теперь многие пользователи лишатся привычных имён.

Ведь в ближайшем будущем (речь о ближайших нескольких месяцах) миллионам пользователей Discord предстоит распрощаться со своими нынешними именами пользователей и надеяться, что им удастся заполучить новое имя, которое будет таким же, как нынешнее, но без дескриптора. Пользователям нужно будет дождаться уведомления в приложении, когда наступит их очередь выбирать новое имя пользователя. Компания будет устанавливать приоритет пользователей в зависимости от даты их регистрации в Discord.

Discord заявляет, что попытается аккуратно провести изменение для своих самых известных пользователей.

«Пользователи с постоянными деловыми отношениями с Discord, которые управляют определенными партнерскими, проверенными или авторскими серверами, смогут выбирать имя пользователя раньше других пользователей, чтобы снизить риск перевоплощения для своих учетных записей».

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С таким подходом Discord многие пользователи опасаются, что они утратят свои узнаваемые имена только потому, что кто-то окажется в очереди раньше или состоит в приоритетных отношениях с Discord. Кто-то даже планирует покинуть платформу, если такая ситуация произойдёт в процессе переименования.

Источник: The Verge