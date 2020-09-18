Huami представила фитнес-трекер Amazfit Band 5 за $45. Это улучшенная версия Mi Band 5 с измерением уровня кислорода в крови и поддержкой Alexa





Компания Huami Technology (производитель часов Amazfit и трекеров активности Mi Band) сегодня представила фитнес-трекер Amazfit Band 5. Новинка представляет собой улучшенную версию уже хорошо знакомого нам фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5 для американского рынка.

Huami подтвердила информацию из недавней утечки — в августе страница с описанием новинки преждевременно появилась в китайском интернет-магазине AliExpress, и назвала цену. В США Amazfit Band 5 можно будет купить с 21 сентября за $45 через Amazon.

Как уже было упомянуто в начале, Amazfit Band 5 — копия Xiaomi Mi Band 5 с рядом улучшений. Говоря конкретнее, есть два отличия — наличие встроенного датчика для измерения уровня кислорода в крови и поддержка голосового помощника Alexa. В остальном же это полностью идентичные решения: 1,1-дюймовый экран AMOLED разрешением 126х294 пикселей с множеством циферблатов, поддержка 11 видов спортивной активности, включая прыжки через скакалку и йогу, аккумулятор емкостью 125 мА·ч (автономность составляет от 14 до 20 дней), защита от воды на уровне 5ATM и Bluetooth 5.0.

Источник: GSM Arena