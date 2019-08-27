Huami представила умные часы Amazfit Smart Sports Watch 3 и Amazfit GTS

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Как и ожидалось, Huami сегодня провела презентацию своих новых продуктов и представила умные часы Amazfit GTS и Amazfit Smart Sports Watch 3.

Модель Amazfit Smart Sports Watch 3 является достаточно оригинальным решением, так как она содержит два управляющих чипа и работает под управлением сразу двух операционных систем. Такая комбинация обеспечивает одновременно и широкие функциональные возможности и высокую автономность. Устройство также включает 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной флэш-памяти и энергоэффективный чип Sony GNSS, который поддерживает системы навигации GPS, GLONASS, Beidou, Galileo.

Новинка выполнена в корпусе из нержавеющей стали и дополнена чёрным силиконовым ремешком. Дополнительно предлагается версия Amazfit Smart Sports Watch 3 Elite с титановым корпусом, сапфировым стеклом и прочным ремешком из фторопласта. Эти ремни устойчивы к экстремальным средам.

Представленная модель имеет дисплей круглой формы диагональю 1,34 дюйма. В данном случае применяется полупрозрачный MIP-дисплей с разрешением до 320×320 точек. Устройство несёт на борту 4 физические кнопки, которые дополняют сенсорный экран в тех случаях, когда он не может использоваться, например, из-за воды на нём.

В часах доступно 19 спортивных режимов работы, когда отслеживаются занятия различными видами спорта – от бега и плавания до конного спорта и альпинизма. Продолжительность автономной работы в спортивном режиме использования достигает 7 суток. Ещё доступен режим работы Ultra, которые предлагает отслеживание 11 видов спорта, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, оплату поездок на общественном транспорте при через беспроводное соединение NFC (также поддерживаются платежи Alipay и работа в режиме карты доступа), просмотр уведомлений. В данном случае автономность увеличена до 14 дней.

Спортивные умные часы Amazfit Smart Sports Watch 3 поступят в продажу по цене $181 за стандартную версию и $237 за премиальную версию Elite в титановом корпусе.

Что касается модели Huami Amazfit GTS, то она внешне напоминает Apple Watch. Новинка оснащена 1,65-дюймовым Super AMOLED дисплеем с высоким разрешением (уровня retina) и передачей 100% оттенков цветового пространства NTSC. Фактическое разрешение изображения составляет 348×442 точек, а плотность размещения пикселей – 341 ppi. Устройство изготовлено в корпусе из алюминиевого сплава аэрокосмического класса.

Отмечается, что умные часы Huami Amazfit GTS в полной мере используют большой доступный дисплей. Они поставляются с двумя новыми модульными циферблатами с возможностью индивидуальной настройки, которые могут отображать больше информации. Часы также оснащены различными дополнительными модулями, которые позволяют гибко конфигурировать выводимую на экран информацию в соответствии с пожеланиями владельца.

Умные часы Amazfit GTS поддерживают 12 основных спортивных режимов, обладают водонепроницаемостью 5ATM, оснащены модулем NFC для обеспечения функций карты доступа и возможности оплаты проезда в общественном транспорте. Также в устройстве встроены чип навигации GPS+GLONASS и оптический датчик отслеживания показателей деятельности организма BioTracker PPG. Что касается времени автономной работы, эти умные часы могут работать до 14 дней в режиме непрерывного использования.

Умные часы Huami Amazfit GTS весят всего 24,8 г и имеют толщину всего 9,4 мм. Они доступны в шести вариантах цветового исполнения корпуса, включая красный, серый, белый, розовый, светло-коричневый и чёрный. Новинка поступит в продажу в Китае по цене около $126.

Источник: gizchina 1, 2